Rinnovati i vertici dell’associazione Profumieri di Confcommercio Genova, presidente Cristina Querci.

Genova. Il giorno 12 marzo si è tenuta l’assemblea dell’associazione Profumieri aderente a Confcommercio Genova dove è stata eletta presidente Cristina Querci della Profumeria Sbraccia. Querci succede a Giorgio Migone, per molti anni alla guida dell’associazione.

I profumieri di Confcommercio sono un’associazione storica all’interno di Confcommercio Genova e ha contribuito a farne la storia, rappresentanti di un comparto profondamente colpito come altri dalla crisi, riesce ancora ad eccellere grazie alla dedizione e alla professionalità degli operatori ancora sul mercato.

“Sono convinta, che in un territorio come Genova e Provincia, così pronto ad accogliere oggi nuove sfide, le nostra associazione possa essere di grande aiuto alle amministrazioni – così Cristina Querci, neo eletta presidente dei Profumieri di Confcommercio Genova – mi auguro di essere capace di rendermi interprete dello spirito della profumeria in modo che Genova, anche attraverso il nostro settore diventi ancora più bella”.

“Ringrazio Cristina Querci che mi succede in questo ruolo che mi ha dato tanto in questi anni e che ho svolto sempre con grande passione – afferma Giorgio Migone, il presidente uscente – insieme a Confcommercio e a Fenapro abbiamo combattuto molte battaglie per la tutela della categoria e abbiamo studiato strategie per difendere il comparto e per elevare la professionalità degli operatori del settore. Sono certo che la presidente Querci saprà fare benissimo e sono lieto e onorato di prestarle il mio supporto in qualità di suo consigliere”.

Le altre due consigliere dell’associazione sono Lucia Benvenuto e Lucia Soracco.