Rifiuti abbandonati, il Comune di Genova dice no alle fototrappole: “Sanzioni a rischio ricorso”

Genova. Che si tratti dell’abbandono di rifiuti ingombranti o pericolosi in discariche abusive o del sacchetto di indifferenziato lasciato fuori dal cassonetto la pratica di lasciare la “rumenta” per strada è un esempio innegabile di scarso senso di civiltà. In alcuni quartieri l’installazione dei nuovi “cassonetti smart” ha, se non peggiorato, reso più evidente l’abbandono di sacchetti e scatoloni, e solo in parte perché non tutti i cittadini hanno capito il funzionamento del meccanismo dei cassonetti.

Il problema è sul piano generico del degrado ma anche sul piano igienico, soprattutto nel momento in cui le isole ecologiche possono essere prese di mira da animali selvatici. Nel 2023 la polizia locale del Comune di Genova ha elevato 2300 sanzioni per abbandono di rifiuti. Ma al momento è difficile ipotizzare una stretta più decisa. Di certo, si è capito oggi in consiglio comunale, la tecnologia può fare poco per scovare e sanzionare chi getta per strada l’immondizia o pratica scorrettamente la differenziata.

“Al momento non ci stiamo muovendo nella direzione di installare fototrappole per scovare chi abbandona rifiuti illegalmente ma la gestione della materia dal punto di vista normativa è in divenire”. Lo ha precisato l’assessore comunale alla Sicurezza e Polizia locale Sergio Gambino oggi durante il consiglio comunale rispondendo a un’interrogazione del consigliere di maggioranza Federico Barbieri (Genova Domani). Il consigliere ha chiesto alla giunta di riferire in merito alla possibilità di installare delle telecamere nascoste in una zona particolare della città, via Timavo, nel quartiere di San Martino, soggetta all’abbandono di rifiuti ingombranti.

L’assessore Gambino ha ampliato la discussione spiegando perché, a oggi, le fototrappole non possano essere considerate una soluzione. La motivazione è legata agli ultimi cambiamenti della normativa di settore.

“Recentemente l’abbandono di rifiuti è passato da essere un reato amministrativo a essere un reato penale – spiega Gambino – questo significa che se dovessimo applicare la legge ci sarebbero centinaia di procedimenti che sarebbe la procura a dover gestire, creando degli ingorghi negli uffici, con il più il problema della conservazione dell’oggetto del reato, ossia i rifiuti”.

Il Comune di Genova ha posto la questione alla procura e ha ricevuto l’indicazione di accertare il reato sulla base non dell’art 255 del Tua ma della violazione al codice della strada, quindi restando nei confini del reato amministrativo.

“Ma per accertare questo tipo di violazioni è necessario farlo in flagranza di reato oppure con gli strumenti omologati, ossia tutor e telelaser, non certo fototrappole”, ha chiarito l’assessore che esclude al momento una strategia basata sugli occhi elettronici nascosti per contrastare l’abbandono di rifiuti o l’errato conferimento della differenziata. Le sanzioni, infatti, potrebbero essere oggetto di ricorso.

L’eventuale utilizzo di strumenti di videosorveglianza per vigilare su cassonetti e isole ecologiche potrebbe dunque essere limitato a una funzione di analisi (come sta accadendo nel Comune di Campo Ligure, dove è attiva una sperimentazione in tal senso) e di dissuasione preventiva, ma difficilmente per individuare e sanzionare.

Le immagini delle telecamere potrebbero essere sfruttate solo in applicazione del reato penale, come strumento per gli inquirenti, ma è verosimile immaginare che gli sforzi si limiterebbero ai casi più eclatanti, come l’abbandono di grandi quantitativi di materiale pericoloso e non per il “semplice” sacchetto lasciato bordo strada.