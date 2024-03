Recco, aperto il bando per l’assegnazione di mini alloggi destinati a over 65

Recco. Il sindaco Carlo Gandolfo ha annunciato un aggiornamento significativo riguardo l’assegnazione di mini alloggi situati in Piazzale Olimpia destinati agli ultra sessantacinquenni.

E’ questa una risposta ai bisogni della città per garantire che i suoi cittadini anziani abbiano accesso a sistemazioni abitative confortevoli e convenienti.

Le domande possono essere presentate da oggi e fino alle ore 12 del prossimo 3 aprile.

“Il bando è stato pubblicato e rimarrà aperto per 30 giorni. Coloro che sono già in graduatoria devono presentare un’istanza di conferma. È importante notare che solo over 65 possono partecipare a questa opportunità abitativa. Si tratta di una delle iniziative nate per garantire che i cittadini anziani di Recco abbiano accesso a sistemazioni adeguate e confortevoli” dichiara il sindaco Carlo Gandolfo.

Per ritirare i moduli, si può visitare il sito web ufficiale della città o contattare direttamente l’ufficio responsabile nei seguenti giorni e orari: il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 previo appuntamento telefonico al 0185/7291209 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12.