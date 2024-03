Ragazzo morto nel torrente e vigili del fuoco indagati, il sindacato: “Carenza di organico del 30%”

Genova. Continua a far discutere la tragica vicenda di Andrea Demattei, il 14enne rimasto incastrato con la canoa sotto un ponte del fiume Entella a Chiavari mentre si allenava insieme ad altri tre compagni e deceduto quattro giorni dopo per le conseguenze dell’ipotermia causata dalle fredde acque del torrente durante quei drammatici momenti.

Venerdì l’annuncio della chiusura delle indagini svolte dalla Procura di Genova, con l’iscrizione del registro degli indagati di 11 persone, tra cui 9 vigili del fuoco. Ad essere sotto accusa è la catena dei soccorsi che, secondo la Procura, come avevano denunciato fin dall’inizio i famigliari del ragazzo, non ha funzionato. “Intervento in ritardo” e “manovre di salvataggio scorrette” ha scritto nelle motivazioni il pm Cardona.

Una notizia che ha spaccato immediatamente l’opinione pubblica, divisa tra il consueto affetto per il corpo nazionale dei vigili del fuoco e l’onda emotiva di un fatto drammatico che ha spezzato una giovane vita. A provare a aggiungere un punto sulla questione, il sindacato di base Usb dei Vigili del Fuoco, che torna sulla vicenda, mettendo ancora una volta in luce le mancanze strutturali che, stando a quanto raccontato, limitano di fatto le capacità di intervento: “Abbiamo una carenza strutturale di organico di circa il 30%, compreso quello nautico e sommozzatori in chiusura imminente, rispetto alle piante organiche con personale operativo che permane in servizio sino a 62 anni prima della quiescenza. Inoltre sono più di 4 anni chiediamo l’apertura del Distaccamento di Levante genovese, ormai diventato un miraggio, che per la popolazione significherebbe interventi con tempistiche ridotte”.

“Il nostro ruolo sindacale è salvaguardare i lavoratori di una categoria cosi legata alla protezione dei cittadini – racconta Usb – ma in condizioni di lavoro che sono assolutamente precarie a partire dalle sedi, dai DPI, dai mezzi nonché dal personale. Viviamo e lavoriamo in sedi dove il DL81 è calpestato quotidianamente nelle continue deroghe che hanno sempre caratterizzato il nostro lavoro con DPI insufficienti ed in alcuni casi siamo costretti ad intervenire con indumenti non a norma“.

“La tragedia della perdita del ragazzo Andrea Demattei, rimane scolpita nel cuore di ogni vigile del fuoco. Ogni morte che avviene nel Soccorso lascia un segno indelebile e questa tragedia ha stravolto la nostra comunità – conclude il sindacato – Confidiamo nel lavoro della Magistratura ma non accetteremo più false pacche sulle spalle, per questi motivi chiediamo alla cittadinanza di unirsi alla prossima manifestazione dei pompieri per rivendicare tutte quelle risorse indispensabili per la protezione dei cittadini e del territorio”.