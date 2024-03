Plebiscito per Putin, dissenso alle urne a Genova: oggi a Tursi il convegno con Jorit

Genova. Con quasi il 90% dei voti Vladimir Putin si fa rieleggere a capo della Russia e con le nuove leggi da egli stesso approntate potrà restare in carica fino al 2036. Nessuna sorpresa dalle prime elezioni dopo la guerra in Ucraina e a poche settimane dalla morte di Navalny durante la prigionia.

Il dissenso nei confronti dello “zar” si è fatto sentire soprattutto all’estero. Sono stati molti, anche a Genova, i cittadini russi che si sono recati alle urne a mezzogiorno in punto, seguendo l’invito di Yulia Navalnaya, la vedova del principale oppositore di Putin.

Davanti al consolato di Nervi, alle 12 in punto, c’erano circa 300 persone, molte delle quali presenti a quell’ora non in maniera casuale anche se pochissimi hanno espresso dissenso in maniera plateale e anzi c’è stato anche chi ha provato a sminuire la forma di protesta.

Ma nel day-after rispetto alle elezioni russe i riflettori sono accesi sul convegno organizzato a palazzo Tursi dal consigliere di Uniti per la Costituzione, Mattia Crucioli, da sempre voce fuori dal coro sui temi di politica internazionale.

Il convegno si intitola “Invertire la rotta per evitare la guerra”. A margine dell’appuntamento, alle 17 nel salone di rappresentanza, sarà anche possibile firmare per la legge di iniziativa popolare sul riconoscimento dello Stato di Palestina e per consentire la partecipazione alle elezioni europee delle liste che dicono “no” alla guerra (Democrazia Sovrana Popolare e Pace Terra Dignità).

Tra i tanti ospiti, in sala e da remoto, Carlo Freccero, esperto di media e propaganda, i parlamentari Pino Cabras e Nicola Morra, e poi esperti di geopolitica, giornalisti, studiosi. Non un convegno “pro Putin” o “pro Hamas” sottolineano gli organizzatori ma “un convegno per trovare la via della Pace, che non è il sostegno acritico a Ucraina e Israele”.

Nell’elenco degli ospiti al convegno in Comune a Genova anche Jorit, lo street artist italiano di fama internazionale (a Genova è suo il murales con il volto di Paolo Villaggio a Certosa) che qualche giorno fa è balzato agli onori della cronaca per essersi fatto scattare una foto insieme a Putin durante un evento a Sochi. “L’ho fatto per dimostrare che è umano”, ha detto l’artista.