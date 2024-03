Puc di Portofino, Garibaldi (Pd): “La giunta fa scaricabarile, si rischia l’approvazione automatica”

Genova. “La vicenda del Puc di Portofino è surreale. Il sindaco vota il provvedimento che muta la destinazione d’uso di un terreno su cui ha un interesse, nonostante l’obbligo di astenersi previsto dalla legge. Ma ancora più surreale è il fatto che, in risposta alla mia interrogazione, la Regione sostenga che non ha ancora esaminato il Puc, per l’approvazione definitiva, e che a segnalare alla Regione il potenziale conflitto di interessi del sindaco deve essere il Comune di Portofino, cioè il sindaco stesso”.

Così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sul Puc di Portofino.

“Uno scaricabarile imbarazzante, in cui si fa finta di non vedere quello che è accaduto, e anzi si cerca di rinviare le decisioni, anche di fronte a evidenti situazioni di distorsione degli iter di approvazione di un Puc che potenzialmente potrebbe essere illegittimo”.

“Ad oggi gli uffici della Regione non hanno neppure iniziato ad esaminare il Puc, ma i termini stanno scadendo: il rischio è che trascorsi i 120 giorni dalla presentazione, si aprano le porte a un’approvazione automatica del provvedimento, come previsto dalla legge, senza nessun analisi per dirimere ogni dubbio sul conflitto di interesse. Continuerò ad interrogare la giunta sulla procedura, per capire se la Giunta interverrà per tempo o lascerà trascorre i 120 giorni per un’approvazione automatica. Senza nessuna verifica”, conclude Garibaldi.