Genova. Due perturbazioni si approssimano alla nostra regione. La prima, più veloce, ci interesserà nel pomeriggio-sera di oggi, sabato 30 marzo. La seconda, più intensa determinerà maltempo a Pasqua e in parte a Pasquetta. Sono le previsioni del tempo del centro meteo Limet per Genova e la Liguria.

Oggi, sabato 30 marzo, al mattino qualche rovescio nelle aree interne del ponente, nubi sparse altrove senza piogge e con notevole presenza di sabbia desertica in sospensione che renderà il cielo lattiginoso. Da metà pomeriggio generale peggioramento con intensificazione dei fenomeni che sul settore centro-orientale potrebbero assumere anche carattere temporalesco. Nuova temporanea attenuazione delle precipitazioni tra la serata e la successiva notte. Venti moderati o forti da sud-est al mattino, in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio. Mare generalmente molto mosso. Temperature stazionarie, in successivo calo tra pomeriggio e sera: saranno comprese sulla costa tra 13 e 18 gradi, nell’interno tra 3 e 15 gradi.

Domani, domenica 31 marzo, tempo perturbato con piogge più intense a ponente durante il pomeriggio e la serata, possibilità di locali rovesci o temporali. Venti sostenuti su tutta la regione tra sud e sud-est, ulteriori rinforzi di scirocco in serata. Mare da molto mosso ad agitato. Temperature massime in calo.

Per la giornata di lunedì 1 aprile il centro meteo Limet prevede, a oggi, parziale maltempo ma in maniera non omogenea sulla regione: fenomeni anche intensi in spostamento a levante e parziali schiarite a ponente.