Prevenzione, doppia iniziativa di Asl4 per la giornata contro la violenza sugli operatori sanitari

Genova. Sul tema della prevenzione, raddoppiano le iniziative promosse questa settimana dall’Asl 4.

Si comincia oggi, martedì 12 marzo 2024: in occasione della Giornata contro la violenza sugli Operatori sanitari e sociosanitari, gli Operatori del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) saranno presenti nell’atrio dell’Ospedale di Lavagna, dalle ore 9.30 alle 12.30, per incontrare la cittadinanza, distribuire materiale informativo e sensibilizzare così il pubblico sul fenomeno tristemente in aumento delle aggressioni a danno del personale sociosanitario.

A tale scopo, gli Operatori del SPP e numerosi colleghi delle Strutture più a rischio indosseranno una maglietta a tema.

Inoltre, da oggi, tutti i dipendenti dell’Asl 4 potranno partecipare al questionario anonimo, somministrato per far emergere gli episodi di violenza fisica o verbale subiti e non ancora denunciati, come prevede la procedura aziendale interna.

È invece in programma giovedì 14 marzo 2024 la Giornata mondiale del Rene, a cui la S.S.D. Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Sestri Levante, diretta dal dottor Paolo Ancarani, proponendo una giornata di screening gratuiti rivolti alla cittadinanza, su prenotazione obbligatoria.

Per partecipare, infatti, è necessario fissare l’appuntamento, fino a esaurimento dei 22 posti disponibili, chiamando il numero 0185/329918, dalle ore 7.00 alle 19.00, entro mercoledì 13 marzo.

Durante la giornata, promossa dalla Fondazione Italiana del Rene in collaborazione con la Società Italiana di Nefrologia, saranno distribuiti materiali informativi; i soggetti che risulteranno positivi allo screening di primo livello saranno inviati a eseguire successivi controlli nefrologici.