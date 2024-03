Prevenzione, a marzo doppio appuntamento con gli urologi di Asl3 a Pegli e Ronco Scrivia

Genova. Tornano gli appuntamenti aperti alla cittadinanza con gli urologi Asl3 sul territorio. Si parte domani, sabato 16 marzo, da Pegli alle 15.30 con “La prevenzione in urologia”, evento promosso dal Centro Universitario del Ponente presso il Salone degli Argonauti di Villa Centurione Doria (ex Museo Navale di Pegli). I temi affrontati dagli esperti: tumore alla prostata: prevenzione, diagnosi e cura, disfunzioni sessuali nell’uomo e infertilità, incontinenza urinaria: gestione e trattamento, prevenzione e cura della calcolosi urinaria, nuove tecniche diagnostiche per il tumore della prostata

Per il programma completo dell’incontro del 16 marzo: https://www.asl3.liguria.it/comunicazioni-2024/item/4834-sabato-16-marzo-a-pegli-incontro-sulla-prevenzione-in-urologia-con-gli-specialisti-asl3.html

Martedì 26 alle ore 20.30 è la volta di Ronco Scrivia dove gli specialisti incontrano la cittadinanza nell’ambito dell’evento “Salute Uomo” presso il Cinema Columbia (via Vittorino Veneto, 1). Anche qui focus su prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie uro-andrologiche. L’evento, aperto dai saluti delle autorità, è organizzato da Asl3 e dal Comune di Ronco Scrivia in collaborazione con i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Savignone, Valbrevenna e Vobbia. Per il programma completo dell’incontro del 26 marzo: https://www.asl3.liguria.it/comunicazioni-2024/item/4839-salute-uomo-marted%C3%AC-26-marzo-a-ronco-scrivia-incontro-aperto-alla-cittadinanza-con-l%E2%80%99equipe-di-urologia-asl3.html

“L’obiettivo di questi incontri – spiega il dott. Carlo Ambruosi, Direttore dell’Urologia Asl3 – è convincere il più possibile i cittadini, in particolare la popolazione maschile, a parlare di questi temi. E’ fondamentale, infatti, agire sulla prevenzione e informarli il più possibile sui percorsi attivi in Asl3 per la cura delle patologie dell’apparato genito-urinario. Per questo, dopo la positiva esperienza dell’anno scorso di Masone e Recco, proponiamo questi due nuovi appuntamenti di confronto e approfondimento su temi importanti come il tumore alla prostata, disfunzioni sessuali e infertilità, gestione e trattamento dell’incontinenza urinaria, prevenzione e cura della calcolosi urinaria e nuove tecniche diagnostiche a disposizione. Ringrazio il mio staff che ha aderito ancora una volta con entusiasmo a queste iniziative e i nostri stakeholder, Centro Universitario del Ponente e i Comuni del Distretto Sociosanitario 10, per il supporto nell’organizzazione”.

Per entrambi gli eventi, ad accesso libero fino a esaurimento posti, è previsto un ampio spazio per le domande del pubblico agli esperti.