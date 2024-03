Presunte estorsioni al Genoa, parla Massimo Leopizzi: “E’ un processo contro di me. Le intercettazioni? Al telefono dicevo sciocchezze”

Genova. “Mi scuso con i miei coimputati perché se sono qui è per colpa mia, perché questo è un processo contro Massimo Leopizzi, per rendere ancora più nero il gatto nero”. Al processo sulle presunte estorsioni al Genoa è proprio Massimo Leopizzi a prendere la parola, ultimo fra gli imputati e subito prima delle discussioni finali già fissate tra un mese.

Sono le dichiarazioni più attese le sue perché di fatto è attorno a lui che ruotano tutte le accuse. Leopizzi avrebbe voluto farsi interrogare ma il suo avvocato Stefano Sambugaro gli ha consigliato di fare solo spontanee dichiarazioni “e forse l’ha consigliata bene” sottolineerà a un certo punto il giudice a latere Riccardo Crucioli che più volte ha interrotto Leopizzi ricordandogli che “lei può dire tutto quello che vuole ma deve sapere che ha di fronte tre persone che hanno letto le carte. Non ci prendiamo in giro”.

Era partito sicuro e baldanzoso Leopizzi dicendo di essere venuto in in aula per “modificare una storia mal raccontata a partire dai precedenti penali perché non è vero come dice la squadra mobile che sono stato condannato per tentato omicidio e per aver tentato anche di sparare ai poliziotti quando si è inceppata la pistola – ha detto – perché da quel reato stato assolto e i precedenti penali sono solo quelli passati in giudicato”. Per quell’episodio Leopizzi fu condannato a 4 anni e mezzo, in effetti non per tentato omicidio ma comunque per lesioni, maltrattamenti, resistenza e porto d’armi con una derubricazione del reato di tentato omicidio con il quale era stato arrestato all’epoca. D’altronde nel certificato penale compaiono parecchie altre condanne per diversi reati come resistenza, tentata estorsione, lesioni, minacce. “Lo abbiamo il certificato penale” gli hanno fatto notare i giudici.

L’ex leader della gradinata Nord dice di essere venuto in aula per dire la “verità” a partire dalla famosa cassetta registrata nell’agosto 2005 in un ristorante, registrazione nella quale i tifosi cercano di ottenere da Preziosi delle dichiarazioni. Secondo l’ex presidente del Genoa volevano estorcergli ammissioni su partite vendute, ma Leopizzi oggi dice che non era quello lo scopo: “Avevano dei contatti tramite un intermediario con un imprenditore bresciano che era disposto a comprare il Genoa ma lui aveva fatto sapere che si sarebbe esposto solo se Preziosi avesse pubblicamente detto che voleva vendere la società. Non ci interessava nulla delle partite comprate o vendute, tanto che quella cassetta la trovarono a casa mia fra i cd, non l’avevo nemmeno nascosta”.

Leopizzi ha respinto l’accusa di essere “il capo” degli ultrà rossoblu raccontando la storia (che il giudice Crucioli con una battuta ha definito “da libro cuore”) delle prime partite viste dalla gradinata Sud con il padre e poi di un insegnante che si offrì di accompagnarlo nella Nord quando ancora era un ragazzino. “Non sono il capo di nessuno tanto che spesso, come sulla questione della tessera del tifoso che io contestavo, sono andato in minoranza. Le decisioni venivano prese per alzata di mano in assemblee pubbliche dove arrivavano tifosi di tutti i club. Erano assemblee molto più democratiche di quelle di Montecitorio”.

Delle intimidazioni a Izzo fuori dal ristorante di Danilo Scala dice che “non ne sono né il mandante, né quello a cui questa cosa venne riferita subito dopo, tanto che l’ho saputo il giorno dopo”. E dell’aggressione a Cataldi fuori dallo stadio dove la moglie sarebbe stata colpita con un calcio: “Non era una contestazione ai giocatori ma a lui in particolare che era venuto per sei mesi al Genoa a rubare lo stipendio – dice – E come ha detto lui stesso non c’e stato nessun calcio, semmai un contatto e non da parte mia, ma non è successo nulla di quello che viene raccontato, Si può al limite parlare di ingiurie perché è vero che io quando ho visto alcuni tifosi fotografarlo gli ho dato dell’indegno”.

Leopizzi minimizza anche l’episodio in cui i tifosi si presentarono nel gennaio 2016 in massa al Pio pretendendo di parlare da soli con i giocatori, senza la presenza di Gasperini: “Conoscevamo bene il carattere di Gasperini, era un leader e non avrebbe accettato critiche ai suoi uomini. La situazione poteva degenerare e finire a insulti, invece ci fu solo una discussione pacata con i giocatori. Se avessimo voluto far casino saremmo arrivati con i volti coperti, le torce e avremmo sfasciato tutto”.

Il drone contro Preziosi, che fu sequestrato sul monte Fasce e avrebbe dovuto volare davanti alla tribuna per contestare Preziosi nell’ottobre del 2015, Leopizzi la definisce “la mia grande incompiuta”. “Sapevamo che Preziosi dopo le provocazioni sui social che gli abbiamo fatto sarebbe andato allo stadio da solo e volevamo fargli trovare lo striscione che gli volava davanti su un drone. Sarebbe stata una figata pazzesca, ma quel drone me l’han sequestrato. L’avevo pagato 600 euro e non me lo hanno più ridato”.

Leopizzi minimizza tutto, anche le intercettazioni più gravi: “Nelle mie intercettazioni c’è una raccolta di sciocchezze – ha detto – perché il mio ego ipertrofico mi fa ogni tanto dire delle stupidaggini”. Anche le intercettazioni dove dice che è pronto a bruciare un panificio di proprietà di un sampdoriano a meno che non dia focaccia gratis e birre scontate altri ultrà rossoblu la chiama una “sciocchezzaggine”. “In quella telefonata stavo ridendo”.

Sulle richieste a Zarbano di saldare i debiti del Genoa con la Sicurart invece, in qualche modo ammette: “La mia convivente era l’amministratrice della Sicurart quindi ero ovviamente a conoscenza dei problemi e chiesi a Zarbano di mantenere la parola e saldare i debiti”. Ma per che cosa? chiedono in giudici che sanno che non possono fare domande visto che l’imputato sta facendo dichiarazioni spontanee ma cercano comunque chiarimenti: “Per quei lavori che facevano per il Genoa tramite la 4anyjob. Erano triangolazioni ma non c’era nessuna estorsione”.

E sul punto ripete: “Se avessi voluto fare estorsioni al Genova non avevo bisogno né della mia compagna né di Marashi, potevano farle da solo, potevo andare direttamente da Preziosi, farmi dare un blocco da 100 biglietti e venderli a 25 euro l’uno per dieci anni”.

Leopizzi parla della sua famiglia, della sua “parola d’onore che è una delle poche cose che mi resta insieme” , del fatto che quello che dice è “solo la verità”. E alla fine si rivolge ancora una volta ai giudici: “Non ho interesse a raccontavi bugie, perché con la patologia non ci arrivo alla Cassazione, morirò prima”.

Con le dichiarazioni spontanee di Leopizzi e la rinuncia agli ultimi testi da parte delle difese si è conclusa oggi la fare istruttoria del processo che riprenderà il 16-17 e 18 aprile per la discussione. Oggi la pm Francesca Rombolà ha depositato una richiesta di archiviazione per alcuni degli episodi contestati che si sono nel frattempo prescritti.