Presidio pro Palestina fuori da Tursi: manifestanti tentano di forzare il blocco, 3 poliziotti contusi

Genova. Saranno denunciati i manifestanti che ieri pomeriggio, nell’ambito di una manifestazione pro Palestina sotto palazzo Tursi, hanno tentato di forzare il blocco degli agenti del reparto mobile per entrare nell’edificio dove si stava svolgendo il consiglio comunale.

La manifestazione, a cui hanno partecipato alcune decine di attivisti dei centri sociali, collettivi e sindacati autonomi, era cominciata prima dell’inizio dei lavori del consiglio con striscioni e volantinaggio contro i politici che in maniera bipartisan hanno sostenuto la necessità di un intervento militare nel Mar Rosso ma anche contro “i padroni della logistica genovese e i loro fiancheggiatori nelle istituzioni che somigliano paurosamente quelli che alla vigilia della prima guerra mondiale spingevano il mondo verso il baratro”.

Verso le 16 una parte dei manifestanti ha tentato di forzare il blocco degli agenti e tre poliziotti del reparto mobile sono rimasti contusi e sono ricorsi a cure mediche per aver riportato lesioni giudicate guaribili dai 3 ai 5 giorni.

La Digos avrebbe già identificato una decina di persone che, dopo la visione dei filmati girati dalla polizia scientifica, rischiano una denuncia per resistenza e lesioni.

“Gli studenti che hanno protestato contro l’orientamento formativo svolto dagli agenti della Polizia di Stato avrebbero fatto meglio a restare in classe in silenzio ad ascoltare qualcosa di istruttivo – così il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone, che prosegue – I finti rivoluzionari, manipolati da sinistra, che blaterano di militarizzazione delle scuole sono espressione di un mondo che non esiste più. Per fortuna sono rimasti gli unici nostalgici degli anni di piombo. Da parte nostra – continua Bruzzone – piena solidarietà alle forze dell’ordine, a Genova come a Pisa o Firenze, e una ferma condanna a tutti coloro che sanno esprimere solo il linguaggio dell’odio e non conoscono il rispetto delle opinioni altrui”.