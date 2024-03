Pra’, passa in monopattino e insulta i poliziotti (con un coltello addosso): denunciato

Genova. Stava andando per strada in monopattino quando ha visto una volante in direzione opposta. A quel punto non ha potuto fare a meno di insultare la polizia e per lui inevitabilmente sono cominciati i guai.

Protagonista un uomo di 55 anni, ieri poco dopo mezzogiorno in via 2 dicembre, sulle alture di Pra’. Solo dopo aver sentito l’insulto gli agenti hanno deciso di tornare indietro per fermarlo.

L’uomo, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un coltello.

Così per lui sono scattate due denunce in stato di libertà: una per oltraggio a pubblico ufficiale, l’altra per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.