Caos sulle alture di Pra’: ubriaco al volante di un autotreno urta il ponte dell’autostrada

Genova. Si è messo alla guida di un autotreno ubriaco, imboccando via Sorgenti Sulfuree, sulle alture di Pra’, e scontrando la parte superiore del ponte dell’autostrada con una delle due motrici che stava trasportando sul pianale.

È successo sabato mattina. L’autotrasportatore non si è neppure accorto del danno che aveva provocato al mezzo, e ha continuato a sfrecciare con il carico pericolante per qualche chilometro fino a quando la polizia locale, avvisata dalle prime segnalazioni dell’incidente, non lo ha fermato.

Imboccando il tunnel la prima cabina si è schiacciata, perdendo il tetto, mentre la seconda si è ribaltata, rimanendo pericolante sul mezzo, ed è stata trascinata per molta strada fino al posto di blocco. Sono intervenute in totale due pattuglie della polizia locale e una di sicurezza urbana. L’uomo alla guida, un cittadino lituano, è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico superiore a 2.

Trasferito negli uffici della polizia locale, è stato denunciato. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della Società Autostrade per verificare possibili danni al ponte e i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza l’autotreno e rimuovere la motrice ribaltata.