Stupore a Pra’: avvistato un rarissimo grifone

Genova. Nel capoluogo ligure quando si parla di “grifone” si va subito con il pensiero al calcio, ma quello avvistato a Pra’ nei giorni scorsi non è nulla di mitologico: si tratta di un vero grifone, rapace appartenente alla famiglia degli avvoltoi.

L’uccello è stato fotografato posato su una ringhiera da un cittadino che ha postato poi la foto sui social, e nel giro di poco tempo l’immagine è stata ripostata sul gruppo “Sei di Pra’ se”, dove ha suscitato stupore e reazioni ironiche in egual misura. Un avvistamento indubbiamente raro, tenendo conto che il grifone è estinto quasi ovunque in Italia, con l’unica eccezione di Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, alcune zone dell’Appennino Centrale, Basilicata e Sicilia.

Non è però la prima volta che un grifone viene avvistato a Genova. Nel novembre 2021 un esemplare era stato trovato in un giardino a Molassana, fortemente debilitato. Portato al Cras Enpa di Campomorone, era morto pochi giorni dopo, con tutta probabilità per un’intossicazione da piombo. L’ipotesi primaria era che si fosse cibato della carcassa di un animale abbattuto con pallini di piombo, appunto, munizioni che lo avevano poi intossicato. Nel maggio dello stesso anno, un grifone era stato osservato volteggiare nei cieli sopra Pegli, ma non è chiaro se si trattasse dell’esemplare recuperato qualche mese dopo.

Nel caso di Pra’, è probabile che si tratti di un esemplare giovane o comunque debilitato, perché questi rapaci difficilmente si avventurano in ambito urbano e preferiscono le zone impervie, facendo il nido lungo pareti rocciose. La speranza è che riesca a tornare il prima possibile nel suo habitat, anche per evitare che possa finire sulla traiettoria di bracconieri. È dunque fondamentale ricordare che si tratta di un animale in via di estinzione, protetto dalla legge, e che cacciarlo e abbatterlo è un reato penale.