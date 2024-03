Porto di Genova, accesso più rapido per i mezzi di soccorso: approvate le nuove procedure

Genova. Adottate con decreto del commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza le nuove procedure di accesso dei veicoli di emergenza nell’ambito portuale di Genova che comprende il ramo industriale della navalmeccanica di levante, il polo crociere e traghetti nel bacino storico, l’area commerciale di Sampierdarena e il terminal contenitori di Genova Pra’.

Il proseguo delle attività prevede momenti di incontro con le parti sindacali e datoriali per favorire una piena diffusione e conoscenza delle procedure, oltre a momenti di confronto per monitorarne l’applicazione.

La formalizzazione delle nuove procedure di emergenza, che consentiranno interventi di soccorso più tempestivi, è il risultato ottenuto, nel corso di diversi incontri, dal tavolo tecnico attivato da Autorità di sistema portuale con 112 e 118 di cui fanno parte anche il comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova, capitaneria di porto e struttura Psal della Asl 3. Al tavolo tecnico hanno partecipato anche i rappresentati dell’Impresa di manovra ferroviaria Fuorimuro e i delegati del terminal Psa Genova Pra’. Infine, le procedure sono state poste al vaglio delle rappresentanze datoriali e sindacali.

Le nuove disposizioni introducono un aggiornamento tecnologico delle procedure precedenti, affiancando all’installazione di una cartellonistica stradale dedicata ai servizi di emergenza l’utilizzo dei moderni sistemi di geolocalizzazione dei gate di ingresso ai singoli terminal che facilitano un’immediata individuazione del luogo della richiesta di soccorso.

Mappando il compendio portuale di Genova e Pra’, sono stati individuati e identificati con codice numerico progressivo i principali terminal portuali, associati per sotto-area ad un preciso varco di ingresso, al fine di creare una rete di punti di accesso e percorsi predefiniti per il pronto soccorso. A completamento, è stata predisposta un’apposita cartellonistica che riporta in maniera chiara e semplice le procedure da seguire nel corso di una chiamata di emergenza e la corretta toponomastica da fornire agli operatori del 112. Infine l’Autorità portuale assume il ruolo di regia del flusso delle comunicazioni di emergenza attraverso le proprie strutture di security.

A stretto giro, quindi, saranno calendarizzate riunioni informative utili a meglio illustrare la nuova procedura e fornire supporto alle parti sindacali e datoriali per una corretta applicazione delle disposizioni e un costante monitoraggio.