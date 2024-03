Ponte Morandi, un ingegnere genovese di Aspi: “Al primo tronco non analizzavamo i voti di Spea, e nemmeno guardavamo le singole schede”

Genova. “Come area tecnica del primo tronco di Aspi noi non entravamo nel merito dell’attribuzione dei voti dati da Spea a un opera. Io non vedevo le singole schede. Non so sinceramente se avremmo dovuto farlo quando me ne sono occupato nel 2017 sono entrato in un meccanismo, in un sistema che funzionava così. Non so se qualcuno avesse dato disposizioni in merito”. Così in aula nel processo per il crollo del ponte Morandi ha detto questa mattina Fabio Ridente, ingegnere strutturista genovese, oggi in Tecné, ma che dal 2015 al 2022 lavorava nell’area tecnica del primo tronco di Autostrade per l’Italia rispondendo ad alcune delle numerose domande rivoltegli dal presidente del collegio Paolo Lepri.

“La sorveglianza sul campo era svolta dalla controllata Spea – ha ribadito – l’unita tecnica si occupava trimestralmente di raccogliere i dati derivanti dalla attività di sorveglianza e riportare questi dati nel report trimestrale del sistema”. Anche alla domanda se il tronco avesse mai dato compito a Spea di svolgere approfondimenti in caso di difetti rilevati, il teste non ha saputo rispondere chiarendo che di fatto la sua area si occupava soprattutto di manutenzione e fino al 2017 tuttavia al tronco venivano delegati compiti come la “direzione dei lavori” o il ruolo di “responsabile unico del procedimento” mentre tutte le commesse, compreso il retrofitting del ponte Morandi venivano gestite dal centro, vale a dire da Roma.

“Quindi come facevate a capire se il voto dato in un determinato momento storico da Spea fosse coerente?” Ha provato a insistere Lepri. Ma la risposta non è cambiata: “Noi non li analizzavamo i voti, ci basavamo sulle quello che diceva Spea e basta”.

Ridente è stato oggi uno degli ultimi testimoni della difesa. Gli ultimi quattro o cinque, saranno sentiti nelle udienze fissate per la prossima settimana. Poi saranno sentiti i consulenti tecnici di Spea e a metà aprile saranno sentiti di nuovo i periti sulle cause del crollo. A tentare di confutare la perizia ci penseranno poi i consulenti di Aspi. L’istruttoria del processo potrebbe concludersi prima dell’estate, ma i tempi del processo restano incerti.