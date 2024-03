Ponte Morandi, una nuova consulenza tecnica per scagionare tutti gli imputati: “Il crollo partito dall’impalcato a causa dei lavori per il carroponte”

Genova. Il colpo di scena si materializzerà nei prossimi giorni quando un gruppo di consulenti di parte, nominati da alcuni degli imputati ex Aspi e Spea, depositerà una consulenza tecnica che ribalta completamente la perizia sulle cause del crollo del ponte Morandi: il collasso del viadotto che ha provocato la morte di 43 persone, dicono i consulenti, non ebbe come origine il cedimento di un tirante nella parte sommitale dallo strallo della pila 9 bensì il punto in cui lo strallo si aggancia all’impalcato della stessa pila dove erano in corso i lavori per il posizionamento del nuovo carroponte. E quindi, sarebbero stati proprio quei lavori ad aver originato il disastro del 14 agosto 2018.

La nuova consulenza sulla causa del crollo arriva come una doccia fredda nel dibattimento dove sono imputate 58 persone con un’istruttoria (cioè la fase in cui vengono ascoltati testimoni, periti e consulenti, prima delle discussioni finali e delle richieste di condanna) che sembrava poter chiudersi prima della pausa estiva. Ma i tempi a questo punto potrebbero allungarsi. Lo stesso collegio ieri ha fissato un calendario di udienze fino al 16 luglio 2025. Un altro anno e mezzo di processo qui, a doppiare il tempo già trascorso.

Il lavori per il carroponte

Dei lavori in corso per il nuovo carroponte sul viadotto Polcevera come possibile causa del crollo si era parlato nei primi mesi di indagine quando ancora tutte le ipotesi erano sul campo, compresa quella del fulmine. Poi però quella teoria venne del tutto esclusa dal lavoro dei periti. Ma del carroponte si è tornato a parlare di recente proprio nel dibattimento in corso.

Il 4 marzo infatti è stato chiamato come testimone da alcuni imputati Hubert Weissteiner, legale rappresentante di Weico, la ditta che dal 2015 aveva ottenuto l’appalto per installare un carroponte sotto l’impalcato del viadotto Polcevera. Si trattava di lavori non strutturali per sostituire la struttura metallica mobile, ancorata al fondo dell’impalcato del cavalcavia ,che avrebbe consentito agli operai di verificare le condizioni di quell’elemento del ponte e lavorare in sicurezza.

“L’indicazione che ci era arrivata da Aspi e Spea era di stare lontani dalle porzioni di viadotto in cui i tiranti del Polcevera si agganciavano all’impalcato. Così rispetto ai punti teorici in cui avremmo voluto praticare i fori per montare i supporti per le guide del carroponte, ne utilizzammo di diversi, facendo delle rilevazioni con un macchinario ad hoc per non intaccare i tiranti e poi dei carotaggi”. Molti avvocati degli imputati avevano insistito parecchio sulla questione dei fori nel calcestruzzo, quasi a lasciar intendere che quelle operazioni avrebbero potuto pregiudicare la stabilità di quella porzione di ponte. Weissteiner però era stato deciso e preciso: “I dati ottenuti con la nostra apparecchiatura per analizzare il calcestruzzo venivano passati ai progettisti di due ditte esterne a cui ci eravamo rivolti. Queste ci restituivano le misure di quanto avremmo dovuto spostare i fori. Il progetto così era condiviso con Aspi e Spea. E tutto partiva dalle tavole del Morandi che ci erano state consegnate”.

La perizia sulle cause

La perizia sulle cause del crollo del ponte Morandi – durata quasi due anni e si è svolta in contraddittorio con i consulenti tecnici degli imputati – non ha mai esaminato la questione dei lavori del carroponte proprio perché i calcoli e le analisi tecniche hanno portato ad affermare che a cedere è stato il tirante dello strallo sud lato Genova della pila 9. L’unica ipotesi alternativa uscita dal contradditorio con i consulenti di Aspi e Spea era quella della caduta del coil da un tir volato giù dal viadotto, che era stata esaminata in dettaglio e poi esclusa come causa del crollo. Rispetto ad altre ipotesi, compreso il carroponte, i periti si erano limitati a scrivere che “le altre modificazioni, quali la sostituzione del carroponte, la successiva sostituzione delle barriere New Jersey del 2018 e i presidi per il contenimento degli urti non sono stati valutati non avendo alcuna rilevanza in relazione alle cause del crollo”.

Per i periti Massimo Losa, Giampaolo Rosati, Enzo Valentini e Stefano Tubaro il ponte Morandi è crollato a causa della corrosione dei cavi all’attacco dello strallo, vicino all’antenna, corrosione che nata a causa di difetti di costruzione ed era nota al gestore del viadotto già dal 1975 quando prima l’ingegnere Zanetti di Spea e poi lo stesso progettista Riccardo Morandi nel 1981 lanciarono l’allarme. Oltre alla corrosione, a determinare il crollo sono stati anche “i controlli e le manutenzioni che se fossero stati eseguiti correttamente, con elevata probabilità avrebbero impedito il verificarsi dell’evento”.

“La mancanza – proseguono – e/o l’inadeguatezza dei controlli e delle conseguenti azioni correttive costituiscono gli anelli deboli del sistema; se essi, laddove mancanti, fossero stati eseguiti e, laddove eseguiti, lo fossero stati correttamente, avrebbero interrotto la catena causale e l’evento non si sarebbe verificato“.

Cosa può accadere

Proprio il fatto che la perizia non abbia neppure esaminato un possibile punto di origine del crollo diverso da quello della zona dell’antenna dello strallo potrebbe (se la consulenza tecnica depositata risulterà adeguatamente documentata agli occhi dei giudici e soprattutto degli stessi periti che dovranno leggerla) indurre il tribunale a disporre un supplemento di perizia, allungando ancora i tempi del processo.

Le carte verranno probabilmente scoperte alla fine della prossima settimana con la consegna al collegio e ai pm del nuovo documento. Chiaramente la tesi dei lavori per il carroponte come causa del crollo sembra sia stata improvvisamente abbracciata da tutti gli imputati, che sarebbero di fatto scagionati da una causa che nulla c’entra con la cattiva manutenzione del viadotto.

La nuova consulenza è stata redatta e firmata – a quanto si apprende – da consulenti che non hanno partecipato all’incidente probatorio. L’esame dei consulenti tecnici di parte e poi il nuovo esame dei periti dovrebbe cominciare la prima settimana di aprile ma potrebbe appunto essere interrotta se venisse disposta una nuova anche parziale perizia. E se sembra difficile ipotizzare che davvero la nuova consulenza possa ribaltare tutto il processo in corso, quasi certamente allontanerà ulteriormente i tempi della sentenza.