Ponte Morandi, in aula l’indagato che era stato dato per morto: “Sono molto stupito”

Genova. E’ comparso in aula questa mattina, chiamato come testimone delle difese ma si è avvalso della facoltà di non rispondere Agostino Rusca, che sono qualche settimana fa è stato iscritto dalla procura di Genova come indagato per il crollo del ponte Morandi.

Tra i 58 imputati infatti siedono il suo predecessore alla guida dell’ufficio manutenzione della direzione del 1 tronco Alessandro Natali e il suo successore, Ugo Sartini. L’ex direttore però non era stato iscritto nel registro degli indagati perché i militari della guardia di finanza erano convinti che fosse nel frattempo deceduto. Gli avvocati di Sartini e Natali, Mario Iavicoli e Paola Sultana, lo hanno citato come teste a difesa. La procura si è accorta dell’errore e lo ha indagato in un nuovo procedimento, con le stesse accuse degli altri.

Rusca, che ha 83 anni, stamattina si è presentato in aula ma si è avvalso della facoltà di non rispondere in quanto indagato in procedimento connesso. Andando via da palazzo di Giustizia accompagnato dalla moglie, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti, ma si è limitato a dire “Sono molto stupito”.

Nell’udienza di oggi sono stati ascoltati due testimoni delle difese. Francesco Buccino, che lavorò come capo reparto manutenzione al primo tronco negli anni Novanta ha detto che della manutenzione straordinaria si occupava Spea in accordo con la direzione centrale di Autostrade a Roma e Giuseppe Ianniello, ex segretario generale del consiglio superiore dei lavori pubblici. “Ci occupavamo solo dei progetti definitivi a 50 milioni di euro, quelli inferiori spettavano ai Cta territoriali. A volta qualche provveditore in base alla possibilità di inviare al consiglio superiore dei lavori pubblici anche progetti di importi inferiori ma di particolare complessità o rilevanza, ci inviava progetti da esaminare di importo inferiore ma nella maggior parte dei casi li rispedivamo indietro”.

Gli avvocati hanno poi rinunciato a due testi che oggi non si sono presentati, tra cui Walter Lupi, ex direttore del Siit Ligure (ex genio Civile) ed ex commissario del terzo valico.