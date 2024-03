Ponte Morandi, il supermanager di Aspi ammette: “Dopo il crollo le direzioni di tronco andarono a verificare ponti e viadotti”

Genova. “Dopo il crollo del ponte Morandi come direzione di tronco siamo andati a visitare tutte le opere che avevano un voto 43, ne abbiamo visto una sessantina in due mesi, mentre prima del crollo non lo avevano mai fatto”. Lo ha detto al processo per il crollo del viadotto Polcevera Costantino Ivoi, una lunga carriera in Autostrade di cui è stato fra l’altro responsabile investimenti esercizio dal 2012 al 2016 e poi direttore del sesto tronco di Cassino fino al 2022. Oggi Ivoi è amministratore delegato di Sat, società autostrada tirrenica

Ivoi è stato citato come teste a difesa di diversi imputati tra cui l’amministratore delegato Giovanni Castellucci. “Prima del crollo del viadotto non era mai capitato di fare visite in contraddittorio con Spea – ha spiegato – dopo quanto accaduto ovviamente volevamo vedere con i nostri occhi. Si trattava sia di un’esigenza nostra sia un’indicazione della direzione centrale”. Allo stesso modo dopo il crollo il tronco diretto da Ivoi aveva avviato un audit con due aziende esterne per verificare le modalità di sorveglianza della controllata Spea.

Nella suo ruolo di responsabile dei piani degli investimenti di Aspi, Ivoi ha sottolineato che “in azienda la questione della sicurezza era attenzionata ai massimi livelli” e che “nel quinquennio in cui sono stato responsabile dell’area Investimenti Esercizio, Aspi spendeva in media in manutenzione ordinaria 31 milioni in più rispetto a quanto previsto dalla convenzione con il concedente, che era 282 milioni di euro l’anno”.

In quegli anni ha anche spiegato “non ho mai avuto notizie di problemi relativi al viadotto Polcevera”.