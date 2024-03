Ponte Morandi, i controlli di Anas sui ponti ‘gemelli’: “Fondamentali le endoscopie vicino all’antenna degli stralli”

Genova. Prove di carico, prove riflettometriche ma soprattutto indagini endoscopiche che sulle strutture ‘gemelle’ del ponte Morandi, come il viadotto della Magliana in Lazio o il viadotto Carpineto in Basilicata “vanno effettuate soprattutto nella zona dell’antenna dello strallo che è la più delicata perché lì i cavi vengono girano intorno alla sella e anche all’attacco alla base dello strallo”. Lo ha spiegato questa mattina nel processo in corso per il crollo del viadotto Morandi Paolo Mannella, dirigente di Anas, chiamato come teste a difesa ma oggi nuovamente invitato a presentarsi in aula dai giudici del collegio che gli avevano chiesto di portare il materiale sulle indagini effettuati sui viadotti realizzati da Riccardo Morandi in gestione ad Anas.

Le ispezioni endoscopiche sui cavi di precompressione vennero realizzate per monitorare lo stato di degrado per esempio nel 2001 sul viadotto della Magliana (costruito nel 1968, un anno dopo il Morandi). “Consentono di vedere il cavo, grazie a un foro di qualche cm fatto con un trapano in cui viene inserita una piccola telecamera. l limite – ha spiegato Mannella – è che il cavo lo vedono in un certo punto, certo ho una visione solo di quel punto”.

Mannella ha poi spiegato che si sono punti in cui è molto importante fare questo tipo di ispezioni, in particolare la parte sommitale, cioè l’antenna dove i cavi “girano” intorno a una sella ed “è uno dei punti più difficili da costruire, perché ci sono molte parti metalliche che devono girarsi e ci può essere un problema di intasamento di ferro e il calcestruzzo non riesce a coprire tutto”.

Mannella ha anche spiegato che nel 2018 dopo il crollo del Morandi hanno fatto “centinaia” di prove endoscopiche proprio in quelle zone anche perché “abbiamo avuto più fondi a disposizione ed erano state predisposte nuove linee guida sulle ispezioni”.

Mannella ha anche parlato dell’importanza delle “prove di carico” che si eseguono confrontando i calcoli matematici fatti sulla base del progetto originale con le deformazioni che possono risultare dalla prova. “E’ la prova regina per capire se quel viadotto può rimanere in esercizio in quel determinato momento” mentre nel frattempo “si procede a interventi conservativi o evolutivi” per aumentarne la ‘durabilità’ nel tempo.

Un po’ di scompiglio lo hanno creato alcuni avvocati degli imputati che hanno chiesto al teste dove fossero tra il materiale consegnato, le relazioni trimestrali, vale a dire i controlli ordinari sull’opera (gli stessi per i quali rispetto al Morandi sono indagati i tecnici di Spea) ma Mannella ha spiegato che non lo sa. Lo stesso tribunale ha chiarito che al teste non aveva esplicitamente chiesto documentazione di quel tipo.