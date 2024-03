Ponte Morandi, due imputati attaccano i pm: “Ci attribuiscono responsabilità sulla sorveglianza che non avevamo”

Genova. Profondo cordoglio per la tragedia del 14 agosto 2018 ma insieme difese ‘tecniche’ per spiegare perché rispetto al crollo del viadotto Morandi non hanno alcuna responsabilità. Hanno rilasciato dichiarazioni spontanee Agostino Chisari, direttore del primo tronco di Aspi dal marzo 2001 all’ottobre 2003, e Antonino Valenti, ex responsabile dell’UTSA di Spea a Genova, contestando uno per uno i capi di imputazione formulati nei loro confronti dalla Procura di Genova.

“Il monitoraggio di ponti e viadotti era effettuato tramite Spea – ha spiegato Chisari – mentre la manutenzione straordinaria all’epoca era gestita dalla struttura centrale mentre la direzione di tronco poteva solo all’epoca intervenire direttamente con una somma urgenza o segnalare le criticità che non poteva gestire in somma urgenza alla direzione centrale, che si occupava all’epoca in via esclusiva della manutenzione straordinaria mentre il tronco dove solo assicurarsi che nell’esecuzione di questi lavori fosse garantita la sicurezza delle circolazione”.

Per l’imputato Chisari la procura ha “operato un appiattimento delle pretese responsabilità senza alcuna ragione storica che lo autorizzasse. L’esempio più eclatante è il fatto che per i 7 direttori di tronco che si sono succeduti la Procura da un lato dice che si sono susseguiti diversi ordini di servizio, dall’altro poi riassume con un ‘grosso modo’ quali sono le competenze. In pratica, tutti per il pm tutti avrebbero avuto le stesse responsabilità ma non è cosi perché le competenze organizzative sono cambiate a seconda di epoca storica e delle 19 competenze elencate dalla memoria della procura solo 2 erano all’epoca di mia responsabilità”.

E circa eventuali segnalazioni sullo stato del viadotto Polcevera all’epoca in cui era direttore (2001-2003) Chisari ha insistito: “Né dai rapporti trimestrali di Spea, né dalla direzione centrale né dal responsabile tecnico del primo tronco, per l’intera durata del mio mandato, è mai pervenuta alla mia attenzione alcuna segnalazione che evidenziasse uno stato di qualsivoglia criticità del viadotto Polcevera. Né. all’atto della mia assunzione dell’incarico, vi erano segnalazioni di qualsivoglia natura che indicassero la necessità di interventi strutturali sulle opere d’arte del Tronco di Genova.

Dopo di lui, ha rilasciato spontanee dichiarazioni, Antonino Valenti, geometra di Spea. Valenti è entrato in Spea nel 1992 e lavora tutt’ora in Tecné. Si è occupato a lungo di progettazione “e quasi unicamente di direzione lavori” ha spiegato in aula. E’ stato responsabile coordinamento direzione lavori di Spea per un anno da novembre 2016 è diventato responsabile Utsa Genova il 1 dicembre 2017, otto mesi prima del crollo. “Io mi occupavo soprattutto della gestione del personale – ha detto perché l’Utsa non faceva solo sorveglianza”.

“Il responsabile dell’Utsa – ha spiegato – non doveva occuparsi delle attività di sorveglianza, perché di sorveglianza non si occupa il responsabile dell’Utsa ma il responsabile della sorveglianza. Se non si fossero fatte le ispezioni, il responsabile dell’Utsa, cioè io avrei dovuto dire qualcosa e intervenire, ma io vedevo che il personale andava a fare i controlli e trasmetteva le relazioni trimestrali e nessuno mi ha mai paventato che le ispezioni non venissero fatte”.

Intanto tra un paio di settimana si esauriranno anche i testimoni della difesa e il processo entrerà nella fase finale dell’istruttoria con il nuovo esame dei periti e dei consulenti tecnici degli imputati per tornare a parlare delle cause del crollo.