Ponte Morandi bis, tutte escluse le parti civili: solo i Comuni e lo Stato potranno chiedere i danni nel processo

Genova. E’ ancora ‘effetto Cartabia‘ sui maxi processi genovesi. Dopo il maxi sfalcio di parti civili nel processo per il crac della Qui!Group questa volta è toccato ai sindacati e alle associazioni che avevano chiesto di costituirsi parte civile nel processo per il cosiddetto ponte Morandi bis, ovvero l’inchiesta che vede 47 imputati per i mancati controlli su ponti e gallerie, per i report presunti falsi, ma anche le barriere antirumore considerate pericolose per il crollo della galleria Berté in A26, il 30 dicembre 2019, vedersi esclusi in udienza preliminare.

Dei circa 30 soggetti giuridici che avevano chiesto di essere ammessi, saranno parte del processo solo i Comuni (Genova, Cogoleto, Rossiglione, Campo Ligure e Masone) e lo Stato. Fuori invece i sindacati Cisl e Uil (la Cgil non aveva tentato di costituirsi), Cna Liguria autotrasportatori e la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, ma anche i cittadini che si erano riuniti nel comitato delle Barriere antirumore. Fuori dal processo anche il il Comitato Ricordo vittime ponte Morandi, presieduto da Egle Possetti, che invece è parte del processo principale.

L’udienza è stata rinviata alla prossima settimana con la citazione di Aspi, Anas e Mit come responsabili civili (chiamati a pagare gli eventuali danni). Le disposizioni della riforma Cartabia, nell’obiettivo di snellire i tempi dei processi penali, prevedono regole più stringenti per le costituzioni di parte civile, che devono già contenere il danno concreto e una sua quantificazione, come avviene di fatto nel processo civile e questo probabilmente ha un effetto ‘tagliola’ sulle costituzioni dove il danno non è quantificabile. Le associazioni nella scorsa udienza avevano pur formulato una quantificazione del danno ma per il gup evidentemente non è stato sufficiente.

La parti civili escluse potranno procedere a chiedere i danni in un separato processo civile mentre, sempre per effetto della Cartabia, non potranno più provare a costituirsi in dibattimento.