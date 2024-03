Ponte Morandi bis, il Mit potrà chiedere i danni ma anche essere chiamato a pagarli

Genova. Il ministero per le Infrastrutture e i trasporti sarà sia responsabile civile sia parte civile nel processo derivante dall’inchiesta nota come ‘Ponte Morandi bis’ vale a dire i mancati controlli e i falsi report su viadotti e gallerie che vede indagate 47 persone tra cui gli ex vertici di Aspi e Spea.

In questa doppia veste lo Stato potrà quindi sia chiedere i danni agli imputati per i mancati interventi sia essere chiamato a sua volta a pagare in caso di condanna del unico dipendente del ministero imputato a processo. Nell’udienza di oggi il gup Alberto Lippini ha disposto la citazione come responsabili civili, oltre che del Mit, anche di Aspi, Spea e Anas.

Nella scorsa udienza il giudice aveva escluso quasi tutte le parti civili che avevano chiesto di costituirsi nel processo, dai sindacati al the associazioni dei consumatori ai comitati. Le parti civili rimaste sono quindi proprio il Mit insieme ai Comuni di Genova Cogoleto e a quelli della Valle stura che potranno però chiedere solo i danni solo morali e quelli di immagine.