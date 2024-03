Ponte di Baltimora: la solidarietà del consiglio comunale di Genova, città gemellata

Genova. Il consiglio comunale di Genova esprime “la sua più profonda solidarietà” alle persone coinvolte nella tragedia del crollo del ponte Francis Scott Key a Baltimora.

“Questo evento è motivo di grande dolore e sgomento per tutti noi – hanno detto i capigruppo di maggioranza e minoranza – è impossibile non evocare il ricordo della tragedia del Ponte Morandi che ha colpito la nostra città e i nostri concittadini”.

“Condividiamo il dolore e la sofferenza della comunità di Baltimora, con la quale Genova è gemellata dal 1985, sapendo quanto sia difficile affrontare una tragedia di questa portata”, si legge nel documento.

Per la precisione, era il 15 marzo 1985, quando gli allora sindaci delle due città, Fulvio Cerofolini e William Donald Schaefer, firmarono l’intesa simbolica ancora oggi in vigore.

Ricordiamo anche che alla città di Baltimora sono intitolati, non a caso, i giardini noti anche come “di plastica”, in zona piazza Dante.

“Desideriamo rivolgere un pensiero a tutti coloro che sono impegnati nelle operazioni di soccorso e recupero e ci uniamo alle loro speranze di trovare rapidamente sopravvissuti e di portare conforto alle famiglie di eventuali vittime”.

“Ci uniamo al dolore della città di Baltimora e auspichiamo che questa tragedia possa portare ad un rinnovato impegno nella sicurezza delle infrastrutture e nell’adozione di misure preventive a livello globale”, concludono dal consiglio comunale di Genova.

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha detto che la città “è vicina a Baltimora, colpita da una immane tragedia, seguiamo con apprensione gli aggiornamenti della situazione, mostrando tutta la nostra vicinanza al popolo americano”.

“Immagini terribili arrivano da Baltimora, dove una nave cargo ha urtato il ponte Francis Scott Key, facendolo crollare. Siamo vicini alle famiglie delle persone coinvolte e a tutto il popolo americano”, le parole del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.