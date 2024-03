La Polizia Stradale di Sampierdarena compie 50 anni: giornata di festa e legalità per i “custodi” delle autostrade

Genova. Era il primo marzo del 1974, e a Sampierdarena si aprivano le porte della sottosezione della Polizia Stradale, presidio di sicurezza per ben tre tratte autostradali: A7, A10 e A12. A distanza di cinquant’anni gli agenti continuano a presidiare le stesse tratte e il territorio, in una situazione decisamente complessa alla luce di cantieri e altre problematiche che attanagliano la rete ligure.

I cinquant’anni della sottosezione sono stati dunque l’occasione per celebrare insieme con la cittadinanza il traguardo raggiunto, e invitare anche gli studenti per ricordare l’importanza della sicurezza stradale e della legalità sin dalla più tenera età.

Appuntamento dunque proprio nella sede della sottosezione, strategicamente posizionata all’imbocco dello svincolo per il casello di Genova Ovest, per una cerimonia cui hanno partecipato una cinquantina di bambini, agenti e dirigenti ancora in servizio e ormai in pensione, e anche la nuova questora Silvia Burdese.

“Siamo un’unica squadra, e io sono qui a nome di tutti per portare l’abbraccio il sostegno dei colleghi alla Polizia Stradale – ha detto Burdere – Mi sono bastati pochi giorni mi sono bastati per capire quanto sia faticoso il lavoro su strada che svolgono ogni giorno, come istituzioni e cittadini ringraziamo. In altre località capita che vedendo una pattuglia della Stradale si pensi a verbali e sanzioni, in Liguria invece spesso vedere un’auto della Polizia Stradale è motivo di solito, quando c’è una strada chiusa, un incidente o ci si trova fermi in coda. Siamo felici anche di poter coinvolgere i bambini, per trasmettere l’importanza della cultura del sicurezza, del rispetto e della consapevolezza del rischio”

Lungo il mezzo secolo di attività il personale della sottosezione ha percorso 44 milioni e 800mila chilometri in ambito autostradale, pari a 1.095 volte il giro della terra lungo l’asse dell’equatore, programmando oltre 219mila pattuglie che hanno rilevato oltre 91mila incidenti stradali: “Il reparto conta su 80 agenti, molto preparati nonostante la giovane età: il più giovane ha solo vent’anni – spiega la prima dirigente Paola Zappavigna -Abbiamo voluto festeggiare i cinquant’anni della sottosezione per garantire vicinanza a tutto il personale, e approfittarne per organizzare una giornata di legalità”.