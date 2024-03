Polizia di Stato, la denuncia del Silp-Cgil: “Turni massacranti, organici ridotti al minimo e nessuna prospettiva di miglioramento”

Liguria. “Turni massacranti, organici ridotti al minimo e nessuna prospettiva di miglioramento a breve”. Così la segreteria regionale di Silp-Cgil, il Sindacato Italiano Lavoratori Polizia, descrive le condizioni di lavoro degli agenti della Polizia di Stato della nostra regione.

“Parole dure, caustiche, certamente, tuttavia la realtà lavorativa è questa ed i sacrifici, per affrontare le mille problematiche quotidiane, stanno aumentando a dismisura – aggiungono dal sindacato – Un contratto scaduto (da ben 790 giorni), mai rinnovato, un altro prossimo alla scadenza, un’analoga situazione per la piattaforma del ruolo dirigenziale (scaduta da 2251 giorni). Eppure, per portare in famiglia uno stipendio dignitoso si affrontano ore infinite di straordinario, peraltro pagate meno dell’ora ordinaria e per le quali mancano addirittura soldi di copertura. Non solo, ma come la storia insegna, prima di rendersi conto che si debba mettere mano al portafoglio e riportare dignità la lavoro devono sempre accadere situazioni scomode che inducono ad accelerare, improvvisamente, i confronti con la parte sindacale per i tanto attesi rinnovi che, altrettanto sorprendentemente, si ammantano di un’inconsueta urgenza”.

“Ma le sorprese, nel silenzio di molti, ma non del Silp-Cgil, non mancano affatto. Eccone un’altra: con il conguaglio di febbraio, a causa del maggiore reddito generato dal lavoro straordinario, la busta paga ha subito un salasso, riducendosi anche a metà dello stipendio. Quindi, ricapitoliamo: manca personale, aumentano i carichi di lavoro, aumenta il ricorso allo straordinario, aumentano i disagi per le famiglie, aumentano le trattenute in busta paga (si vive in una pseudo emergenza costante) solo una cosa si riduce: la dignità del lavoratore”.

“L’aspetto più curioso in tutto questo è che qualche sindacato della categoria abbia proposto addirittura di allungare l’atteso e meritato orizzonte pensionistico. Qualche anno in più per mantenere il ‘reddito da accessori’ senza rendersi conto che un sindacato serio, invece, agisce per garantire oggi migliori condizioni di lavoro e quindi di vita: tutelando il diritto alla pensione. Un datore di lavoro, oggi, deve preoccuparsi di una sola cosa: il clima lavorativo. Trascurarlo avrà effetti deflagranti. Rappresenterà un fallimento che travolgerà i poliziotti che hanno dovuto affrontare tutto questo. Inutile ribadirlo: noi non lo permetteremo. La pacca sulla spalla non basta più: è venuta meno la fiducia in una vicinanza sincera”.

“In ultimo (anche questo aspetto dovrebbe apparire scontato, ma è sempre bene sottolinearlo) nulla cambia sotto il profilo della sicurezza, una missione per tutti noi; nulla di diverso potranno aspettarsi i malfattori, troveranno poliziotti ancora più determinati”.