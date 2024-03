Pnrr, due progetti al via a Sampierdarena: in via Buranello il recupero di 23 voltini, ok alla riqualificazione di salita Millelire

Genova. Passo avanti per alcuni dei lavori programmati e finanziati a Sampierdarena nell’ambito del Pnrr. La delegazione è una delle beneficiarie maggiori per quanto riguarda non solo il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche tutta una serie di fonti di finanziamento per quasi 140 milioni di euro.

Qualcosa si sta muovendo, per esempio, sull’annosa questione dei voltini di via Buranello e piazza Vittorio Veneto: nei giorni scorsi il sopralluogo del presidente del Municipio Michele Colnaghi con l’assessore al commercio Paola Bordilli e gli assessori del Municipio Luciano Cavazzon e Marta Maria Pastanella oltre ai presidenti dei Civ di San Pier d’Arena.

Sono 23 quelli che verranno recuperati e resi disponibili per attività commerciali, associative ed espositive.

Colnaghi, attraverso i social, aveva anche annunciato che oltre ai suddetti voltini verranno risistemate 34 nicchie che potranno avere diversi usi a servizio del quartiere e delle attività della via. I lavori dovrebbero partite entro fine mese e procederanno a piccoli lotti di 4/5 voltini.

“Abbiamo concordato con l’assessore Bordilli di effettuare apposite commissioni per approfondire tutti gli aspetti di questa operazione” ha aggiunto Colnaghi.

Proprio il presidente del Municipio è stato tra i principali promotori del recupero di salita Belvedere e salita Millelire, di cui è stato appena approvato il progetto definitivo della riqualificazione, sempre nell’ambito dei fondi Pnrr. Un progetto che si aggira attorno al milione e settecentomila euro e che vedrà un costo totale di circa 2,5 milioni. L’aggiudicatario è Valori scarl consorzio stabile.

Il recupero delle salite si inserisce nel progetto più ampio della riqualificazione di Forte Belvedere assegnato lo scorso agosto. Salita Millelire porta al Belvedere partendo dal Campasso e Colnaghi nell’occasione aveva specificato: “Su salita Millelire spingevo già da prima. La creuza è stata chiusa per quarant’anni e prima non veniva considerata la riapertura per uno scarso rapporto costi benefici, ma io ricordo quanto era bella e piacevole. Gli architetti che se ne occuperanno saranno gli stessi del progetto del Forte. Abbiamo sviluppato passo per passo il progetto con loro. Avrà anche un’illuminazione a terra eliminando alcuni problemi di sicurezza del passato”.