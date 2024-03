Playout serie B: Sestri sconfitta in casa dal Collegno (73-78)

Sconfitta casalinga per la Pallacanestro Sestri nel Girone Playout di Serie B Interregionale. Seagulls superati al PalaFigoi dal Collegno Basket al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo minuto.

Sfida equilibratissima al PalaFigoi, con entrambe le squadre che si rispondono colpo su colpo per tutto il primo tempo, chiuso sul +4 per i Seagulls. Nel secondo tempo i genovesi cercano lo strappo decisivo, arrivando fino al +12, con i piemontesi che però ricuciono il gap tornando a contatto, con le due squadre che si avviano all’ultima frazione sul +6 di casa. Ultimo periodo, però, decisivo per i Seagulls, con Collegno che buca la difesa sestrese con continuità, ribaltando l’inerzia. Le due squadre rimangono a contatto fino all’ultimo minuto, quando la tripla di De Bartolomeo porta i suoi a +5 a 50 secondi dalla fine. Sestri tenta l’aggancio fino all’ultimo ma il referto rosa finisce nelle mani di Collegno.

Questo il commento di Massimo Bianchi, capo allenatore dei Seagulls: «Partita che abbiamo letteralmente buttato via con un ultimo quarto assolutamente negativo in difesa, dove abbiamo concesso 31 punti. Siamo stati bravi a tenere i nostri avversari a 48 punti nei primi tre quarti, consapevoli che queste partite si vincono giocando una difesa efficace e consistente. Poi ancora una volta quando c’è da concretizzare e prenderci la vittoria ci dissolviamo difensivamente».

SERIE B INTERREGIONALE | GIRONE PLAYOUT

PALLACANESTRO SESTRI vs COLLEGNO BASKET 73-78 (15-12; 21-20; 17-15; 20-31)

PALLACANESTRO SESTRI: Anaekwe 14, Pintus 14, Bassi 13, Daunys 13, Cavallaro 10, Lo 5, Mirone 2, De Paoli 2, Zini, Pittaluga ne, Cartasegna ne, Barnini ne. Coach: Bianchi.

COLLEGNO BASKET: De Bartolomeo 15, Fracasso 14, Tarditi 13, Borgialli 11, Milone 8, Gramarin 7, Mortarino 6, Tio 4, Elkazevic, Porcella ne, Bossola ne, Diakhate ne. Coach: Comazzi.