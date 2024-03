Pizzeria della riviera mette annuncio per personale ma si presentano in cinque: “Cerchiamo ma non troviamo”

Savona. “Cerchiamo personale per Pasqua e stagione estiva”. Un annuncio come tanti in questo periodo di quasi primavera e pre-stagione in Riviera. Un annuncio che anni fa avrebbe spinto centinaia di persone a rispondere e presentarsi presso il locale ma che oggi, nell’epoca dei social, dove è stato pubblicato, si è tradotto in un considerevole numero di visualizzazioni ma in poche pochissime candidature.

Come già avvenuto lo scorso anno a ridosso dei ponti primaverili e dell’estate, la crisi dell’occupazione a rovescio (cioè con tante attività che cercano personale ma pochissime persone disponibili ad occupare i posti) torna a farsi sentire. E questa volta il “manifesto” di questa strana e per certi versi inspiegabile situazione è l’annuncio pubblicato una ventina di giorni fa dalla pizzeria “La Genovese” di Magliolo.

A febbraio i proprietari hanno cominciato a guardarsi intorno in cerca di personale per il periodo pasquale e, proiettandosi in avanti con anticipo, anche per l’estate. Come spiega il titolare, Alberto Aicardi, l’annuncio pubblicato su Facebook “ha avuto 6.777 visualizzazioni ed è stato condiviso da ben 97 persone. Più altre 27 nella mia pagina personale. Inoltre abbiamo attaccato questi annunci ai vetri in pizzeria”.

Insomma, un successo non da poco, che lasciava ben sperare. Invece non è stato così: “Sapete quante persone ci hanno contattato? – ha chiesto ieri Aicardi con un nuovo post piuttosto amaro – Cinque. Di queste due abitano troppo lontano (per cui non si è fatto nulla) e una ha rinunciato a prescindere senza neanche provare”.

E così il locale al momento si trova senza alcuna prospettiva di riempire le “caselle” dello staff: “Consola il fatto che tantissimi colleghi (e non solo) sono nelle nostre condizioni – aggiunge Aicardi – Nessuna polemica, però è sicuramente una situazione che fa davvero pensare. E continuiamo a cercare”.