Piano Regolatore Portuale, Lodi (Azione): “Confusione nei ruoli tra il sindaco e Autorità portuale”

Genova. Presentato oggi in consiglio comunale a Genova un ordine del giorno straordinario della consigliera del Gruppo Misto Cristina Lodi sullo “sviluppo urbanistico, economico e sociale di Genova” e che impegnava sindaco e giunta “a farsi parte attiva affinché venga coinvolto il Consiglio Comunale attraverso gli strumenti previsti come le commissioni consiliari per informare di quanto sta accadendo rispetto alla redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale anche rispetto alle notizie di questi ultimi giorni affinché il Sindaco possa relazionare quanto proposto”. L’ordine del giorno è stato respinto per via dei 22 voti contrari della maggioranza.

“Purtroppo, oggi è stato bocciato un ordine del giorno che richiamava il sindaco Bucci a fare il sindaco e a non adempiere ruoli che non gli competono – dichiara Lodi – oltre a manifestare anche la preoccupazione nei confronti di Autorità portuale, che sembra inesistente nel parlare del Piano regolatore portuale”, dice Cristina Lodi.

“Nell’ordine del giorno ho chiesto all’amministrazione di farsi parte attiva affinché venga coinvolto il Consiglio Comunale attraverso gli strumenti previsti come le commissioni consiliari per informare di quanto sta accadendo rispetto alla redazione del nuovo Piano regolatore portuale prevedendo modalità di partecipazione e percorsi previsti dalla normativa attuale. Attraverso l’ordine del giorno, ho chiesto in maniera esplicita, dopo vari convegni o plastici, di richiamare i ruoli e le procedure previste dalla legge e soprattutto far sì che il sindaco, che è commissario di due grandi opere, non diventasse anche commissario ad honorem del porto, dal momento che un commissario già c’è”, continua.

“Purtroppo, è evidente che la confusione dei ruoli crea una confusione per quanto riguarda il futuro della città. Azione si occuperà sempre più di questi temi, perché occuparsi del porto vuol dire inevitabilmente occuparsi della città e dei suoi cittadini. Nella speranza che si tratti di un Piano regolatore partecipato, che preveda un dialogo e un confronto continuo e che segua l’iter previsto. Ci auguriamo che la norma attuale venga rispettata nel percorso di approvazione del Piano. Serve un sindaco che faccia il sindaco, un presidente di Autorità portuale che faccia il presidente e commissari eventuali nominati fuori dai campi politici. La chiarezza dei ruoli è fondamentale”, aggiunge Cristina Lodi.

“Oggi il centro destra ha votato contro, dietro a paventati “aspetti confusivi dell’ordine del giorno”, ma esso in realtà citava tutti gli aspetti che la legge prevede e che a oggi sono stati ignorati da parte dell’amministrazione comunale e da Autorità portuale. Come Azione ci continueremo a occupare di porto, che piaccia o no al centro destra”, conclude.