Piaggio Aero, il ministro Urso in visita a Genova: sette interessati all’acquisto

Genova. Come anticipato nei giorni scorsi, proroga di un anno per la procedura di amministrazione straordinaria, e sette proposte sul piatto – da parte di soggetti nazionali e internazionali – per Piaggio Aero. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante la visita alla sede genovese dell’azienda, al termine della due giorni nel capoluogo ligure.

“L’azienda produce e bene – ha detto parlando con istituzioni e sindacati – sta consegnando i nuovi modelli P180 e ha commesse significative, i partner industriali che intendono investire in questa azienda ci sono, alcuni sono stati presentati durante la terza gara e, con loro, gli amministratori hanno iniziato un confronto negoziale, altri due si sono presentati più recentemente”.

Le proposte, secondo il governo, sono valide. Ma l’ossigeno, secondo i sindacati, è legato soprattutto al tempo. “Esprimiamo soddisfazione per poter lavorare a una soluzione senza un conto alla rovescia”, spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria.

“Abbiamo chiesto poi di capire se le cinque offerte vincolanti depositate rispondono alle richieste del bando e alla necessità della realtà industriale di Piaggio Aerospace e quante sono le ulteriori opzioni che si stanno affacciando in questo momento – afferma – fondamentale per noi sapere quale sarà il cronoprogramma dei prossimi mesi per gestire questa fase delicata per il rilancio del gruppo. Ma deve essere chiaro a tutti che se non si trova una risposta con un piano industriale credibile grazie a un soggetto solido finanziariamente ed industrialmente, bisogna trovare una soluzione con l’intervento dello Stato con una partecipazione tra pubblico e privato con uno o più soggetti privati in grado di rilanciare l’azienda”.

Urso ha indicato di aver interessato Leonardo per una sua eventuale partecipazione all’acquisizione ma ha voluto specificare che la trattativa è in fase di studio della governance di Leonardo essendo quotata in borsa. Spetterà all’azienda decidere, insomma.

“L’incontro di oggi ha valore perché è la prima volta che incontriamo il governo sulla vertenza Piaggio – dice Stefano Bonazzi, segretario generale Fiom Cgil Genova a margine dell’incontro – la gestione commissariale andrà avanti ancora per un anno e questo consente di avere più tempo per portare avanti la vendita. Noi monitoreremo con attenzione questo percorso che deve concludersi con la presenza di un partner industriale significativo”.

Un commento al termine della giornata arriva anche dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “La situazione di Piaggio Aerospace è sostanzialmente positiva dato che, pur essendo sotto una gestione commissariale, sta comunque portando avanti il suo core business di produzione di aerei – dice – l’accordo ponte raggiunto all’inizio della scorsa legislatura al ministero dello Sviluppo economico ha consegnato un pacchetto di lavori importanti che sta permettendo a Piaggio di andare avanti con le linee di produzione attive. Come ha ricordato il ministro Urso, che ringraziamo per la sua attenzione alla vicenda, la nuova gara ha rivelato diverse offerte, alcune molto interessanti: credo proprio che da qui a qualche mese si troverà una soluzione”.

Presenti alla visita anche l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana e l’assessore al Lavoro Augusto Sartori. “Piaggio Aerospace è un’eccellenza di competenze e know-how italiana, non solo ligure. L’amministrazione straordinaria ha in questi anni mantenuto competitiva l’azienda, ma, dopo tre bandi di gara, necessita di un player importante che la rilanci con investimenti sul medio-lungo termine” sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana. “È stata una due giorni molto importante e proficua con la visita del ministro Urso agli stabilimenti ex Ilva di Cornigliano e Piaggio Aerospace di Sestri Ponente – aggiunge l’assessore al Lavoro Augusto Sartori – queste due importanti realtà, eccellenze italiane nel mondo nei loro rispettivi settori, sono da diversi anni al centro del tavolo del Mimit. È fondamentale quindi per il loro futuro trovare strategie efficaci per superare le difficoltà, rilanciare il settore e dare garanzie occupazionali ai tanti lavoratori e alle loro famiglie”.

Anche il parlamentare del Pd Andrea Orlando interviene sui due grandi dossier industriali: “Oggi ho partecipato all’incontro organizzato in prefettura a Genova alla presenza del Ministro Adolfo Urso sulle crisi industriali della regione a partire da Piaggio Aerospace e dell’ex Ilva, insieme ad altri parlamentari e consiglieri regionali del territorio. Per quanto riguarda Piaggio Aerospace, evidenziando la positività della continuazione dell’interlocuzione con i privati, ho voluto ribadire la necessità di un forte dialogo con Leonardo, per dare prospettive più solide all’azienda”.

“Sull’ex Ilva finalmente è stato fatto quanto abbiamo lungamente chiesto circa il superamento della proprietà di ArcelorMittal. Ho voluto evidenziare la necessità di riflettere sulla possibilità di dare allo stabilimento genovese un’autonomia funzionale. La presenza del ministro è positiva come lo è il piano di rilancio che è necessario abbia corso in tempi rapidi”, conclude il deputato dem ed ex ministro del Lavoro.