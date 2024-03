Piaggio Aero, il ministro Urso: “Amministrazione straordinaria prorogata per un altro anno”

Vilanova d’Albenga. Per Piaggio Aerospace “le manifestazioni d’interesse pervenute sono state 18, le offerte in corso di valutazione allo stato sono cinque, mentre stanno arrivando ulteriori proposte da altri soggetti ritenuti credibili e affidabili. Proprio per questo ho ritenuto che sussistano i presupposti per la proroga dell’amministrazione straordinaria per un altro anno, al fine completare al meglio la procedura per l’assegnazione al meglio di questa azienda strategica, mentre prosegue l’azione di rilancio”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso durante il question time alla Camera, interpellato in vista del termine, a fine maggio, dell’attuale amministrazione straordinaria.

Il ministro sarà in Liguria venerdì e sabato per visitare gli stabilimenti di Piaggio Aerospace e dell’ex Ilva insieme al commissario Giancarlo Quaranta. “Concordo – ha detto Urso – sul ruolo che Leonardo svolge nel settore, e in linea di principio potrebbe giocare in questo contesto, ne sono convinto e personalmente ho sollecitato la governance a valutare questa opportunità. È importante tuttavia sottolineare che tale decisione è rimessa alle strategie e scelte dell’azienda, che essendo quotata in borsa risponde alle regole del mercato”.

“Ho appreso con positività dalla risposta del ministro del made in Italy Adolfo Urso alla mia interrogazione dell’intenzione del governo a prorogare l’amministrazione straordinaria di Piaggio Aerospace per un altro anno, così come è emersa una chiara apertura nei confronti di Leonardo”, commenta il deputato ligure del Partito Democratico Luca Pastorino, al termine del question time con il ministro Urso alla Camera sul futuro di Piaggio Aerospace.

“Il ministro ha concordato con me importanza e strategicità di Piaggio, così come si è detto convinto che Leonardo potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questo contesto. Registro questa risposta come una promessa e mi auguro che il previsto appuntamento del ministro con i sindacati dei lavoratori di Piaggio Aerospace del prossimo sabato 9 marzo sia l’occasione per incontrare tutte le parti coinvolte. Aggiungo che quella di Leonardo è per noi la scelta più naturale sul territorio“.

“Auspichiamo che sia presto perseguito l’obiettivo del coinvolgimento di una società pubblica e/o privata, per tutelare i livelli occupazionali di Piaggio, perché oggi l’azienda (numeri alla mano) è un’azienda che sta bene”, conclude Pastorino.