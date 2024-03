Perse l’ex marito nel crollo del Morandi, Giovanna Donato sulle parole di Toti: “Ci chieda scusa”

Genova. “Credo che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti debba delle scuse a mio figlio e a tutti i parenti delle vittime”. Così si conclude la lettera di rabbia scritta di getto da Giovanna Donato, ex moglie di Andrea Cerulli – portuale genovese morto nel crollo del ponte Morandi – e parte del comitato Ricordo vittime ponte Morandi, dopo aver saputo della dichiarazione del governatore ligure contro cui ha lanciato una nota anche la presidente dello stesso comitato Egle Possetti.

Le parole che hanno sollevato l’indignazione di Giovanna Donato sono quelle relative all’inaugurazione del tunnel subportuale a Genova. Toti ha lanciato la suggestione di un’opera da dedicare ai 43 morti e che l’infrastruttura costituisca una “piccola pietra” sopra la tragedia.

“Mi si chiude lo stomaco e mi viene tanta rabbia – scrive Giovanna Donato – innanziutto siamo costretti a vedere la Società Autostrade continuare non solo a finanziare ma a costruire progetti sul territorio genovese ovviamente con tutta la pubblicità possibile, esistono altre società che potrebbero essere coinvolte decisamente più serie e affidabili. Ricordo ancore le domande di mio figlio, che nella tragedia del ponte Morandi ha perso suo padre, quando mi ha chiesto nei mesi successivi se chi era colpevole fosse andato in prigione e se la società che non aveva svolto bene il proprio lavoro fosse stata tolta dall’incarico. Aveva 10 anni. Oggi dopo 6 anni sono ancora qui senza risposte concrete e con risposte assurde perché Società Autostrade che per avere introiti maggiori ha omesso la manutenzione del ponte portandolo al crollo oggi è ancora concessionaria e su Genova esegue lavori per la costruzione di nuove strutture“.

“Il presidente Toti dice riferito al tunnel “…è un momento concreto che questa città aspettava nei suoi sogni, nei suoi progetti, nei suoi programmi da una quarantina d’anni e che in qualche modo mette un’ulteriore piccola pietra su quella tragedia del ponte Morandi che oggi ricordiamo evidentemente perché oggi quel tunnel discende anche da quella, credo vada dedicata alle 43 vittime innocenti, che non chiude il capitolo ovviamente della giustizia e della verità ma in qualche modo dimostra che l’Italia, Genova, la Liguria hanno imparato qualche cosa sulla necessità di costruire, mantenere e aumentare le infrastrutture di questo paese“, riporta Donato.

“Caro presidente per chi ha perso un padre, un figlio (più di uno) un genitore un fratello o una sorella, un nipote, un compagno, un amico, per chi ha perso tutto non esiste pietra da metterci sopra, tantomeno piccola come lei afferma, perché quella pietra, quel macigno, quelle maledette macerie gravano sul nostro cuore, sulla nostra anima, sulle nostre vite tutti i giorni. Sulla vita di un ragazzino che tutti giorni deve confrontarsi e sopravvivere a questa maledetta realtà senza mai avere risposte. Trovo le sue parole inaccettabili e gravemente inoffensive“.

“Inaccettabili perché trovo imbarazzante e svilente come cittadina che un presidente della Regione debba dire che tutti hanno imparato da questa tragedia sulla necessità di costruire, mantenere e aumentare. La grandezza, il dovere, la responsabilità di figure istituzionali come la sua si misurano dal fatto che nessuno esce di casa una mattina per andare a lavorare e non torna più da suo figlio! Avete aspettato 40 anni e non siete stati in grado nessuno di fermare quel ponte e renderlo sicuro? Adesso vi riempite tutti la bocca di infrastrutture per Genova? Ma dove eravate tutti prima? Italia? Genova? La Liguria?“.

“Gravemente offensive – conclude Giovanna Donato – perché ‘mette una piccola pietra’, perché il tunnel discende anche da quella tragedia, va dedicato alla memoria della 43 vittime innocenti? Ma stiamo scherzando? Come solo lontanamente può pensare che le cose siano paragonabili? Addirittura dedicarlo? Forse perché Autostrade finanzia e costruisce? La stessa società che non ha fatto manutenzione al ponte lucrandone sui costi e lo ha lasciato marcire fino al crollo? Le consiglio di venire qualche volte alle udienze in tribunale. Credo che debba delle scuse a mio figlio e a tutti i parenti delle vittime“.