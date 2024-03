Paura in via Napoli, auto piomba sulle vetture in sosta fuori dalla scuola: ferito il conducente

Genova. Attimi di paura questo pomeriggio in via Napoli, dove un’auto fuori controllo è piombata su altre vetture in sosta (in doppia fila) fuori dalla scuola Spinola dell’Istituto Comprensivo Oregina, nei pressi di un attraversamento pedonale.

Il forte boato ha messo immediatamente in allarme le persone presenti e i residenti dei palazzi limitrofi: l’orario era quasi quello dell’uscita degli alunni e subito si è temuto il peggio. Fortunatamente, però, in quel momento nono c’erano persone negli immediati dintorni e non ci sono state persone coinvolte. Ad avere la peggio solo le automobili.

Unico ferito l’autista della vettura incidentata, soccorso sul posto e poi trasportato in codice giallo al Villa Scassi. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno fatto i rilievi del caso e gestito il traffico della zona. Non si registrano criticità per la viabilità.