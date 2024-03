Passaporto, la questura di Genova introduce l’agenda prioritaria: per chi deve partire entro 30 giorni

Genova. Si chiama “agenda prioritaria” il nuovo sistema per ottenere il passaporto in poco tempo messo in atto dalla questura di Genova per provare a imprimere un nuovo corso alla situazione complicatissima dei tempi di attesa per ottenere o rinnovare il documento, in questa come in altre città.

Mentre in alcuni piccoli Comuni dell’entroterra è possibile rivolgersi agli sportelli delle Poste, (ma sono pochissimi quelli genovesi coinvolti nella sperimentazione), la questura del capoluogo ligure ha attuato le nuove modalità operative dedicate al rilascio del passaporto per motivi prioritari, già attive in tutto il territorio nazionale, che si affiancano all’agenda ordinaria.

URGENTI PER SALUTE, LAVORO, TURISMO, STUDIO

Il nuovo sistema permette ai cittadini che abbiano urgenza di partire entro 30 giorni per motivi documentati di salute, studio, lavoro e turismo di prenotare ed ottenere il passaporto in tempi rapidi. Precedentemente chi rientrava in questa categoria veniva invitato dagli agenti a inviare una mail a uno specifico indirizzo e a dimostrare poi l’urgenza con documentazione (prenotazione di un aereo, cartella medica, documenti di scuole e università).

COME SI FA

Ora, con il nuovo sistema “agenda prioritaria”, basta collegarsi sul portale https://passaportonline.poliziadistato.it, accedendo alla sezione “appuntamenti prioritari” e seguire le indicazioni presenti. Di seguito due esempi di schermate:

PIU’ SLOT PRENOTABILI ANCHE PER GLI APPUNTAMENTI NON URGENTI

Il cittadino che non ha le priorità indicate potrà normalmente proseguire nella sezione dedicata agli “appuntamenti ordinari”, che sono stati ulteriormente estesi per permettere di prenotarsi anche sul lungo termine, fermo restando la procedura prioritaria in caso di sopravvenuta necessità. Pertanto, l’agenda è fruibile h24 e non solo nelle finestre orarie come avveniva nelle scorse settimane.

Si ricorda che il cittadino residente nel Comune di Genova può scegliere indistintamente l’appuntamento negli otto Uffici di Polizia sparsi sul territorio cittadino (l’Ufficio Passaporti sito in corso A. Saffi 37 e i sette Commissariati Sezionali nelle delegazioni di Sestri Ponente, Cornigliano, Prè, Centro, San Fruttuoso, Foce-Sturla e Nervi).

I commissariati distaccati di Chiavari e Rapallo si occupano, invece, dei passaporti dei cittadini residenti nei Comuni di loro competenza territoriale.

Gli orari degli uffici e tutte le ulteriori informazioni possono essere reperite sia sul sito istituzionale della Questura sia all’interno dell’Agenda online.