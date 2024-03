Parco del Peralto, bando per la concessione di un appartamento nella Casetta Rossa

Genova. E’ stato approvato e pubblicato dal municipio Centro est il bando per l’assegnazione di un locale di civica proprietà a uso associativo in via del Peralto, 4/1 A.

Si tratta di una porzione della ben nota Casetta Rossa, in parte utilizzata dalla Protezione civile, in parte da altre realtà come la Podistica Peralto. L’immobile oggetto del bando è un appartamento nel compendio della Casetta Rossa costituito da 57 metri quadri al chiuso e di oltre 300 metri quadri di terreno scoperto.

I soggetti, associazioni o comitati o gruppi di cittadini che sulla base di un progetto volessero partecipare al bando del municipio Centro Est hanno tempo per farlo fino al 18 aprile.

Da qualche mese, proprio di fronte alla Casetta Rossa, è stato installato uno dei primi apiari urbani in città. Il progetto Bee Hotel è costituito da un alveare artificiale che riprende geometricamente la forma delle cellette di alveari.

La Casetta Rossa, in futuro, si troverà in una collocazione privilegiata nell’ambito del parco dei forti: l’attuale strada asfaltata diventerà un tratto della strada dedicata soprattutto a biciclette e pedoni che il Comune vuole realizzare da Manin a forte Diamante e i cui lavori sono in corso.

In una commissione consiliare, alcuni mesi fa, il vicesindaco Pietro Piciocchi aveva addirittura affermato che la strada del Peralto, una volta che sarà realizzata anche la funivia tra Principe e Forte Begato, dovrà essere chiusa al traffico.