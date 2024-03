Pallacanestro Sestri, blitz esterno sul parquet di Savigliano

Savigliano. Successo per la Pallacanestro Sestri ai Playout di Serie B Interregionale. Seagulls vittoriosi al PalaFerrua contro Amatori Basket Savigliano e capaci di conquistare in Piemonte due punti importanti in chiave salvezza.

Partenza determinata da parte dei Seagulls, capaci di trovare buone soluzioni in attacco e determinati in difesa. L’atteggiamento dei genovesi li premia, permettendo far registrare il parziale che poi risulterà decisivo per le sorti della sfida, chiudendo il primo quarto sul risultato di 11-21. Nel secondo quarto i piemontesi tentano la reazione, arrivando a -5. Tuttavia i sestresi, con Lo e Pintus sugli scudi, respingono il tentativo di rimonta avversario, andando all’intervallo lungo sul +8. Nel secondo tempo Sestri entra in campo concentrata e, grazie anche a una difesa attenta, riesce a mantenere gli avversari a distanza, contenendo ogni tentativo di rientro. Savigliano tocca il -10 a metà del quarto quarto ma non impensierisce la squadra genovese, che coglie così il referto rosa al primo impegno ai Playout, per di più contro una diretta concorrente per la salvezza.

Questo il commento di Moustapha Lo, cestista dei Seagulls: «Siamo stati lucidi eseguendo il piano partita e portando la vittoria a casa. È stata una vittoria molto importante per noi in classifica che ci porta a +2 punti da loro e quindi siamo molto contenti».

Questo il commento di Massimo Bianchi, capo allenatore dei Seagulls: «Importante vittoria in trasferta dopo una gara sempre condotta. Abbiamo giocato con intensità e concentrazione consapevoli che dovevamo costruire la partita partendo da una difesa di squadra aggressiva e organizzata. È stata la vittoria della squadra, che ha saputo andare oltre i problemi di falli di giocatori importanti rimanendo sempre nel piano partita. Tutti hanno portato un contributo decisivo, per questo credo sia la migliore partita della mia gestione finora. Ora dovremo essere bravi a resettare, domenica ci aspetta un’altra partita molto difficile contro la squadra probabilmente più attrezzata del girone. Il raggiungimento del nostro obiettivo, la permanenza nella categoria, è lontano e la vittoria a Savigliano ci deve dare la consapevolezza che saremo noi, con le nostre prestazioni, a determinare il nostro futuro».

SERIE B INTERREGIONALE, GIRONE B

AMATORI BASKET SAVIGLIANO – PALLACANESTRO SESTRI 70-83

(Parziali: 11-21, 19-17, 16-19, 24-26)

AMATORI BASKET SAVIGLIANO: Colli 5, Danna A. 8, Baruzzo, Mellano, Tuninetto 17, Danna P. 3, Varallo ne, Oggero 21, Obakhavbay, Carena ne, Santis, Gioda 16. All. Fiorito.

PALLACANESTRO SESTRI: Lo 22, Pittaluga, Cavallaro 7, Daunys 5, Bassi 2, De Paoli 7, Anaekwe 11, Pintus 23, Zini 4, Gallo ne, Barnini 2, Cartasegna ne. All. Bianchi.