Paese che vai, genoano che trovi: Retegui posa con la sciarpa del Genoa Club di New York

Si era capito che Retegui viene preso in grande considerazione dal commissario tecnico Luciano Spalletti già in autunno nel delicato match, poi valso la qualificazione, pareggiato 0 a 0 contro l’Ucraina. Lo aveva fatto entrare nei minuti finali di un match che se perso avrebbe complicato il discorso qualificazione.

In questa tournée americana, il c.t. azzurro lo ha schierato titolare contro il Venezuela e l’attaccante ex Tigre ha siglato una doppietta decisiva per il 2 a 1 finale. Anche ieri uno scampolo di partita, con l’ingresso al 76′ nell’incontro vinto 2 a 0 contro l’Ecuador.

La sorpresa alla Red Bull Arena di Harrison non ha però riguardato i novanta minuti di gioco. L’attaccante italoargentino ha infatti ricevuto la sciarpa dei tifosi del Genoa Club di New York, che hanno poi scattato una foto al proprio idolo in attesa di rivederlo con i colori del Grifone.