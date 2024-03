Omicidio via Polleri, la Corte d’assise: “Non ci sarebbe stato il delitto se l’imputato non fosse stato inseguito e raggiunto dalla vittima”

Genova. Ha capito l’errore fatto, è stato da subito collaborativo, e ha mostrato una forte critica verso il contesto di degrado in cui versava per l’abuso di droga. Sono queste le motivazioni con cui la Corte d’assise di Genova ha concesso le attenuanti a Flippo Giribaldi, il portuale ed esponente del movimento No vax che il 25 aprile 2023 ha ucciso in strada Manuel Di Palo, ex esponente di CasaPound. Giribaldi era stato condannato a 18 anni mentre il pubblico ministero Eugenia Menichetti aveva chiesto la condanna a 24 anni e 10 mesi.

I giudici avevano escluso anche l’aggravante dei futili motivi. “E’ stato un omicidio con dolo d’impeto. I futili motivi non ci sono – scrive nelle motivazioni la Corte, presieduta dal giudice Massimo Cusatti – perché Giribaldi stava scappando ed è stata la vittima a inseguirlo con intenzioni non pacifiche. L’azione dell’imputato, senza alcun dubbio sproporzionata e riprovevole, era collegata solo all’ultimo comportamento della vittima. L’omicidio non ci sarebbe stato se l’imputato non fosse stato inseguito e raggiunto dalla vittima”.

Giribaldi ” ha reso ampia confessione anche in dibattimento – concludono i magistrati – dove ha mostrato resipiscenza e forte critica rispetto al contesto di degrado nel quale versava all’epoca dei fatti per via dell’abuso di sostanze stupefacenti”.

I reati commessi “sono però gravi e quindi le pene base sono quantificate in termini superiori al minimo edittale”. L’omicidio era avvenuto per motivi di gelosia, in un contesto di pesante uso di stupefacenti. Vittima e assassino frequentavano la stessa donna con la quale consumavano crack.

Quando era stato interrogato nel corso del processo Giribaldi aveva detto che era intervenuto quel giorno per aiutare la sua amica: “Io avevo la sensazione che lei avesse bisogno del mio aiuto per il maltrattamento quotidiano che subiva” e che era profondamente pentito di quello che aveva fatto: “Non c’è giorno che non ci pensi”.

L’avvocato di Giribaldi, Paolo Scovazzi, ha deciso dopo un consulto con l’imputato di non ricorrere in appello. Il portuale si trova tutt’ora in carcere e a breve la sentenza potrebbe passare in giudicato