Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere: “Sono sollevata, ma nessuno mi potrà restituire gli anni di sofferenza che ho dovuto subire”

Genova. Ha ringraziato i suoi difensori Gabriella Martini e Giovanni Roffo e ora spera che l’incubo sia finito in modo da poter tornare a fare la sua vita nell’anonimato, dopo un lungo periodo che l’ha vista – come unica indagata per il delitto di Nada Cella, al centro dell’attenzione mediatica.

A raccogliere il primo commento di Annalucia Cecere, oggi prosciolta dall’accusa di aver ucciso Nada Cella il 6 maggio di 28 anni fa. e che vive da anni con la sua famiglia a Boves nel cuneese, è stata l’avvocata Martini. Cecere infatti non ha mai in questi anni voluto parlare direttamente con i cronisti che, in alcuni momenti, si sono appostati davanti alla sua abitazione per cercare di avere la sua versione dei fatti.

Sollievo quindi, ma anche amarezza: “Nessuno potrà comunque restituirmi gli anni di sofferenza per quello che ho dovuto subire” ha detto alla sua legale.