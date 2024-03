Omicidio Alice Scagni, la Procura ricorre in appello: “Alberto capace di intendere e di volere e delitto commesso con crudeltà”

Genova. La Procura di Genova ha presentato ricorso in appello contro la condanna di Alberto Scagni a 24anni e mezzo di carcere per aver massacrato con 22 coltellate la sorella Alice il 1 maggio 2022 sotto l’abitazione della donna a Quinto. La Corte d’assise aveva condannato il 42enne per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e del vincolo di parentela, mentre aveva escluso le aggravanti della crudeltà e del mezzo insidioso. Inoltre, Scagni ha ottenuto uno sconto di pena grazie alla seminfermità. La pm Paola Crispo, dopo aver letto le 130 pagine di sentenza, ha deciso di ricorrere in appello per contestare tutti gli elementi che hanno portato a ridurre la pena di Scagni, per il quale la procura aveva chiesto l’ergastolo.

Tra questi in particolare la crudeltà, esclusa dalla Corte d’assise nonostante il numero rilevante di coltellate (22) e la seminfermità come da perizia fatta in incidente probatorio, ma sempre contestata dalla Procura che sostiene invece la piena capacità di intendere e di volere di Scagni.

Intanto domani si terrà l’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione nei confronti dei due agenti di polizia e del medico della salute mentale della Asl3 indagati per omissione d’atti d’ufficio nell’ambito di un fascicolo bis relativo alla morte di Alice Scagni, dopo un esposto presentato dai genitori tramite l’avvocato Fabio Anselmo.

E’ stata la stessa procura a chiedere di archiviare i tre indagati dopo gli accertamenti svolti per circa un anno, ma i famigliari si sono opposti. E l’avvocato Anselmo ha depositato una memoria scritta in cui sostiene come dagli interrogatori emerge che i due agenti che gestirono la telefonata dei genitori di Alice Scagni “si sono contraddetti e per questo non si può archiviare”.

I familiari sette ore prima della tragedia avevano chiamato in questura dicendo che il figlio li aveva minacciati telefonicamente dicendo che avrebbe fatto del male a loro, alla figlia e al marito. Gli agenti avevano risposto di stare in casa e di non potere intervenire visto che si trattava di una minaccia telefonica e Alberto non era sotto casa in quel momento. Per i legali dei genitori di Scagni il capoturno ha affermato di non avere fatto alcun collegamento fra quelle chiamate così pesanti e l’intervento che lui stesso aveva coordinato il giorno prima, quando le volanti erano intervenute per l’incendio della porta di casa della nonna dei due fratelli per cui il sospettato era proprio Alberto. Ma il collega lo avrebbe smentito. Una contraddizione, che emerge negli audio pubblicati dal sito di Repubblica, che i legali definiscono “imbarazzante”.

“Su tali contraddizioni fra i due indagati – continua Anselmo – la Procura nulla osserva. Peraltro, nulla è stato chiesto da parte della Procura del fatto che lo Scagni era stato indicato da lui stesso come ‘psichiatrico’”. Domani il giudice sentirà le discussioni delle parti e poi si riserverà prima di decidere se accogliere o meno la richiesta di archiviazione.