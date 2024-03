Nuovo Galliera, rigettato il ricorso degli ambientalisti: via libera al progetto per l’ospedale

Genova. Spazio alla realizzazione del nuovo ospedale Galliera di Genova: è stato infatti pubblicato oggi il parere della prima sezione del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto da Italia Nostra e altre associazioni avverso la determinazione del Comune di Genova relativa alla conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto. La notizia è stata diramata con una nota anche dalla Regione Liguria.

“Quella di oggi è la migliore risposta possibile – dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – a chi da un lato lamenta ritardi nella nostra sanità salvo poi, dall’altro, fomentare e cavalcare i ricorsi di ogni comitato del no per bloccare le prospettive di crescita e sviluppo del territorio”.

“Il parere del Consiglio di Stato, che ha rigettato l’infondato ricorso di Italia Nostra, è un passo fondamentale per poter partire con i lavori di realizzazione del nuovo Galliera, che sarà un ospedale moderno, efficiente e tecnologicamente all’avanguardia, di cui la sanità genovese e ligure ha certamente bisogno. Stiamo portando a termine un percorso complesso, difficile ma molto importante per la città di Genova ma non solo”, sottolinea.

“Con il progetto del nuovo Galliera – aggiunge l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola – prosegue una stagione di rinnovamento della nostra rete ospedaliera, che riguarderà non solo l’ospedale cittadino ma anche il nuovo Felettino della Spezia, l’ospedale unico di Taggia e l’ospedale del Ponente agli Erzelli, il Santa Corona di Pietra Ligure, senza dimenticare il grande apporto sul territorio che stanno iniziando a garantire le Case e gli Ospedali di Comunità”.

L’obbiettivo del cda dell’ospedale è di fare in fretta: si punta a preparare la gara d’appalto entro la fine del 2024 per assegnare i lavori e partire con i cantieri tra un anno esatto. A maggio la gara (la seconda dopo che la prima era andata deserta) aveva visto decadere l’unica offerta arrivata, da parte del consorzio Unimed di Bari, proprio per via del ricorso pendente.