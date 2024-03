Nuovo Galliera, lavori al via nella prima metà del 2025. Toti: “Saranno usati i fondi liberati dall’ospedale degli Erzelli”

Genova. Dopo il ricorso respinto dal Consiglio di Stato sulla conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto del Nuovo Galliera, la Regione Liguria fa il quadro della situazione nell’ambito dell’appuntamento settimanale con la stampa dedicato alla Sanità. Partenza dei cantieri nel primo semestre 2025 e finanziamenti per la realizzazione ricavati da quelli ‘liberati’ dall’ospedale del Ponente agli Erzelli.

La struttura verrà realizzata esclusivamente con fondi Inail per un ammontare di circa 190 milioni. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso del punto stampa settimanale dedicato alla sanità.

L’operazione è resa appunto possibile grazie al fatto che il Consiglio di Stato ha rigettato l’ultimo ricorso ambientalista al presidente della Repubblica contro il progetto per il Nuovo Galliera, che le istituzioni locali considerano come il definitivo via libera all’opera. Inoltre con la presentazione di un progetto di partenariato pubblico-privato da parte di Webuild, sono in sostanza liberate le risorse inizialmente prenotate all’Inail per l’ospedale degli Erzelli.

“La nostra intenzione − spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti − è inserire la richiesta del finanziamento per il Galliera assieme a quelle per la riqualificazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e del nuovo ospedale di Taggia. Toccherà, poi, all’ospedale pagare un canone all’Inail, con un tasso di interesse stabilito a livello nazionale.Auspicabilmente abbiamo superato l’ultimo ricorso e oggi possiamo rimetterci in carreggiata e ripartire, dopo l’accanimento terapeutico contro l’ospedale da parte di alcune associazioni”.

“Prevediamo che i lavori per il nuovo Galliera possano partire entro la prima metà del 2025 – spiega il direttore generale Francesco Quaglia – sarà una casa intelligente e flessibile progettata già in funzione dell’applicazione attuale dell’organizzazione per intensità di cura e con logiche che favoriscono il Lean management. Esso sarà un edificio smart completamente cablato, monitorato e automatizzato, nel quale sarà possibile navigare anche in modo virtuale, sia per il visitatore, sia per gli operatori. L’Ospedale costituirà un centro ad alta tecnologia dove la diagnosi e la cura saranno svolte per processi e quindi con una visione di continuità ed integrazione nelle cure”.

Il Nuovo Galliera si proporrà come punto di riferimento regionale per la gestione dell’invecchiamento e della fragilità ed è progettato per confermare il suo ruolo di ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale con particolare vocazione all’attività chirurgica. La progettualità del Nuovo Ospedale Galliera nasce dall’esigenza di creare una nuova struttura ospedaliera idonea alla realizzazione di un sistema organizzativo basato sulla centralità del malato. L’erogazione delle cure per livelli di intensità assistenziale prevede la riorganizzazione logistica degli ospedali superando il concetto di reparto e divisione per rendere disponibili aree al ricovero di malati a diversa attribuzione nosologica selezionati in base alla complessità assistenziale richiesta.

Il Nuovo Galliera avrà 404 posti letto con camere a due letti e alcune a uso singolo, con un alto comfort alberghiero. Le aree verdi occuperanno 9.814 mq, mentre l’area complessiva sarà di 70.232 mq. Le camere operatorie saranno 14, il numero degli ambulatori 80 e il parco macchine vedrà 5 Tac, 2 Pet/Tac, 3 risonanze magnetiche, 3 angiografi, 3 acceleratori lineari, 1 gammacamera, una piastra dei laboratori (polispecialistica) e 4 palestre di riabilitazione. Conserverà un forte orientamento chirurgico, secondo la sua natura di ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, e continuerà a garantire tutte le prestazioni in regime di urgenza, di elezione, di chirurgia e di chirurgia specialistica, oncologia, radioterapia, nonché le prestazioni di diagnostica per immagini e di laboratorio all’avanguardia. L’edificio sarà un’opera a basso impatto ambientale, dotato di innovativi sistemi di razionalizzazione nell’uso dell’energia. All’interno, l’Ospedale sarà attraversato da percorsi semplici e distinti tra pazienti, visitatori e personale sanitario, con due ingressi: uno in via Alessandro Volta e l’altro in corso Aurelio Saffi, per l’accesso al pronto soccorso.