Nuovo casello di Pegli, la commissione regionale farà un sopralluogo sull’area del futuro cantiere

Genova. Mentre la valutazione di impatto ambientale continua il suo percorso, il progetto per la realizzazione del nuovo casello di Multedo Pegli torna in discussione nel Consiglio regionale della Liguria, dopo che i residenti della zona avevano chiesto la presa in carico delle diverse criticità emerse.

Una delle richieste arrivata in via Fieschi è stata quella di procedere ad un sopralluogo da parte della commissione Territorio e Ambiente, per toccare con mano tutte le perplessità che in questi mesi stanno animando la protesta dei cittadini del quartiere.

Sul “tavolo degli imputati” il tunnel che sarebbe scavato sotto gli impianti di Carmagnani: “Vogliamo capire la sicurezza di quest’opera, sappiamo che quei terreni sono contaminati e hanno un falda molto superficiale, bucare li sotto potrebbe creare un disastro. Perchè non ci sono altre soluzioni? – avevano chiesto durante un’assemblea i cittadini – Se nel progetto si parla apertamente di verifiche agli impianti dei depositi, vuol dire che i depositi non saranno spostati?”. S poi la preoccupazione anche per i giardini John Lennon, l’unico polmone verde del quartiere, da sempre punto di riferimento di associazioni, cittadini e attivismo del territorio: secondo il progetto del nuovo casello, la rampa di accesso al tunnel passerà in parte sopra gli spazi attuali, i quali saranno utilizzati anche come area di cantiere: “Quanto dureranno i lavori? Nel frattempo cosa ne sarà di quei giardini?”.

Tutte domande che aspettano una risposta. Il sopralluogo dei commissari, di cui oggi è stata approvata la fattibilità, è stato stabilito che sarà effettuato entro le prossime due settimane.