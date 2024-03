Nuova allerta gialla su Genova da mezzanotte alle 13 di domenica, allerta arancione sul ponente

Genova. Nuova allerta gialla su Genova, la riviera e il suo entroterra dalla mezzanotte fino alle 13 di domenica 10 marzo, allerta che sarà arancione per il ponente della Liguria. Così secondo l’avviso diramato dalla protezione civile sulla base delle previsioni del centro meteo di Arpal.

Ecco la scansione oraria:

Zona A (Ponente): allerta gialla dalle 20:00 di oggi, sabato 9 marzo. Allerta arancione sui bacini medi e grandi a partire dalle 00:00 fino alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo; sui bacini piccoli gialla fino alle 13:00 di domani.

Zona B (Centro): allerta gialla dalle 00:00 fino alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo.

Zona C (Levante): allerta gialla sui bacini piccoli e medi dalle 3:00 alle 12:00 di domani, domenica 10 marzo; sui bacini grandi gialla dalle 6:00 alle 16:00 di domani.

Zona D (Versanti Padani di Ponente): allerta gialla dalle 00:00 alle 12:00 di domani, domenica 10 marzo.

Zona E (Versanti Padani di Levante): allerta gialla sui bacini piccoli e medi dalle 00:00 alle 12:00 di domani, domenica 10 marzo.

Ulteriori valutazioni nella giornata di domani saranno effettuate sulla base delle nuove uscite modellistiche.

“Nella giornata odierna è atteso un nuovo passaggio perturbato con piogge diffuse su tutto il territorio regionale in estensione da Ponente a Levante. Nel Ponente sono previste risposte idrologiche significative dei bacini medi e grandi con possibili criticità associate diffuse”, si legge nel documento di allerta. “Le precipitazioni saranno localmente a carattere temporalesco – prosegue – pertanto in corrispondenza dei fenomeni più intensi sono possibili risposte repentine dei bacini piccoli di tutta la regione”. Locali criticità possibili anche nei bacini medi e grandi del Centro Levante“.

I fenomeni andranno accompagnati da venti localmente forti su centro e sul ponente, in deciso rinforzo alla sera anche sul levante. Mare molto mosso a Ponente, temporaneo calo e nuovo aumento dalla sera. Neve sulle Alpi oltre quota 1200-1400 metri.

Ma la fase più intensa dei fenomeni è attesa all’alba di domani, domenica 10 marzo, con piogge diffuse moderate o forti e un’alta probabilità di temporali forti su tutte le zone. Nel Ponente sono previste risposte idrologiche significative dei bacini medi e grandi con possibili criticità associate diffuse. Le precipitazioni saranno localmente a carattere temporalesco pertanto in corrispondenza dei fenomeni più intensi sono possibili risposte repentine dei bacini piccoli di tutta la regione. Locali criticità possibili anche nei bacini medi e grandi del Centro Levante. Fenomeni in attenuazione in mattinata da Ponente, lasciando residua instabilità con possibili rovesci o temporali specialmente sul Centro-Levante la sera. Venti forti a Ponente, di burrasca sul Centro-Levante; mareggiate per onda da Sud/Sudest. Neve oltre 1200-1500 m su A, in locale calo a 700-800 m su D in mattinata.

Tra domenica e lunedì un nuovo passaggio perturbato interesserà la Liguria, mantenendo condizioni di spiccata instabilità con rovesci sparsi e locali temporali, anche moderati.