Nubifragio nell’imperiese: 170 persone isolate da frane e allagamenti

Liguria. L’ondata di maltempo ha colpito tutta la regione ma in particolar modo il Ponente, con diverse criticità segnalate nell’entroterra provinciale.

A Molini di Triora, parte di via IV Novembre è crollata interrompendo la circolazione veicolare isolando 100 persone; la zona è raggiungibile solo a piedi. Una frana sulla strada per Lavinia Alta ha isolato altre 70 persone nel comune di Rezzo; anche in questo caso l’area è raggiungibile solo a piedi.

Rimane interrotta l’Aurelia all’altezza di Capo Noli, nel Savonese; Aurelia riaperta a senso unico alternato nei pressi di Mulinetti, dove questa mattina un grosso albero era caduto sulla carreggiata.

“Siamo in costante contatto con i sindaci di Molini di Triora e Rezzo per tenere sotto controllo la situazione, la protezione civile regionale pronta ad intervenire in caso di necessità – dichiara l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – Raccomandiamo come sempre la massima prudenza, anche nelle zone dove è attiva l’allerta gialla”.