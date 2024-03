New Racing for Genova con 10 vetture al rally Vigneti Monferrini

Genova. Ci sarà anche la New Racing for Genova al via della Coppa Rally di Zona 2, pronta a scattare nel fine settimana a Canelli con la 7^ edizione del Rally Vigneti Monferrini. Il sodalizio presieduto da Laura Bottini parteciperà in forze alla gara astigiana con ben dieci vetture, tra cui due “top”, la Skoda Fabia R5 di Alberto Biggi e Alice Caprile e la Mitsubishi Lancer Evo R4 di Massimo Garbarino e Valentina Carmignano.

Sono “griffate” New Racing for Genova tre delle quattro vetture Super 1600 iscritte. Si tratta delle Renault Clio di Ennio Bini e Greta Sartor, dell’under Matteo Ceriali e Vanessa Lai e di Luigi Fogliati e Massimo Iguera. Gianfranco Fallabrino e Alessandro Parodi, invece, affronteranno l’impegno astigiano con una Renault Clio di Classe R3.

Loris Perino e Federico Di Ninno difenderanno i colori della New Racing for Genova con la loro Peugeot 208 in Classe Rally4. Altrettanto faranno i giovani fidanzati genovesi Matteo Solis e Serena Terrile nella Rally5 con una Renault Clio.

In lizza a Canelli anche l’unico equipaggio della New Racing for Genova partecipante alla finale nazionale 2023 della CRZ, quello formato dagli imperiesi Lorenzo Lanteri e Luca Pierani, in gara con la Peugeot 106 N2. Chiude la formazione della scuderia genovese al “Vigneti Monferrini” la Fiat Seicento di Classe A0 che sarà portata in gara da Luca Torrisi e Walter Morando.

nella foto:

La Renault Clio S1600 di Ennio Bini alla Ronde Val Merula