Nella sala operativa della Questura di Genova tra chiamate d’emergenza e milleottocento occhi elettronici puntati sulla città

Genova. “Signora, lei è nell’abitazione? E l’aggressore è lì con lei?”. “Ok, è sotto casa. Può darmi una descrizione del soggetto?”.“Ecco è il suo ex fidanzato”. La chiamata arriva intorno alle 20. Al telefono c’è una donna, residente nel quartiere di Albaro, che ha composto il Nue, numero unico di emergenza, per denunciare – e non è la prima volta – il comportamento minaccioso e ossessivo da parte di un ex. E’ una delle tante chiamate che ricevono ogni giorno gli operatori della sala operativa della Questura di Genova, cuore pulsante delle emergenze, oltre che del controllo del territorio.

“Signora, ha bisogno di un ambulanza?” chiede l’operatrice. “Per caso riesce a vedere se ha armi?”. E ancora: “Lui ha le chiavi di casa?”. “Comunque sta arrivando una volante, lei ora rimane al telefono con me” spiega la poliziotta che vede in tempo reale se da quel numero sono arrivate in passato altre chiamate per violenza domestica o maltrattamenti, mentre i dati anagrafici del presunto stalker vengono comunicati al terminalista, che controlla se l’uomo ha precedenti penali o per esempio se ha presentato una regolare denuncia per il possesso di armi.

Il codice rosso e la check list EVA

La macchina di emergenza scatta rapida “perché il codice rosso, in cui a rischio c’è l’incolumità di una persona, ha la priorità su tutti gli altri interventi spiega la dirigente dell’Upg Maria Teresa Canessa – e la chiamata è geolocalizzata in modo da poter “inviare sul posto la volante che si trova più vicina sul territorio”. Se la persona che telefona per chiedere aiuto ha già in passato fatto segnalazioni per violenza di genere, sul numero del chiamante appare un alert in rosso, grazie al cosiddetto protocollo EVA (esame violenze agite): “Grazie alla check list EVA – spiega ancora Canessa – questo tipo di intervento viene inserito in un database e quindi noi sappiamo in tempo reale se chi sta chiamando ha già denunciato una precedente violenza domestica e se compare una banda rossa, per cui per noi diventa un codice rosso assoluto, come quello di un ospedale che ha quindi per noi la priorità su tutti gli altri interventi”.

Il cuore pulsante delle emergenze

Nella sala operativa della Questura di Genova arrivano oltre 130 chiamate al giorno: liti, segnalazioni di furti, rapine, truffe, ma anche risse o situazioni che comunque possono richiedere il supporto delle forze dell’ordine, come i casi di trattamento sanitario obbligatorio.

A rispondere ai cittadini sono 4-5 primi operatori radio e un responsabile su ogni turno, un sottoufficiale che dà disposizioni e consigli agli operatori su come gestire la telefonata e coordina tutto il servizio. “Gli operatori sono formati anche grazie a dei tutor seguono corsi specifici stabiliti dalla nostra direzione centrale e dal 2013 abbiamo una direttiva che si chiama ISO9001 e tutti gli operatori si devono attenere a queste modalità per ogni tipo di intervento, dalla spaccata alla rapina, al codice rosso”. Si tratta di un format di domande per gestire in modo uniforme gli interventi.

Poco prima in centrale operativa era arrivata un’altra chiamata. Anche in questo caso a chiamare è stata una donna. Si tratta di un’anziana che ha ricevuto un messaggio dal figlio che le chiede di fare un bonifico istantaneo per poter comprare un telefono. Nel messaggio, arrivato alla signora da un numero sconosciuto, il ‘presunto figlio’ le dice che gli hanno rubato il cellulare. “Signora, è una truffa” dice subito l’operatrice all’anziana, che appare molto preoccupata per quella richiesta improvvisa. “Mi raccomando non risponda più a quel numero e aspetti lì che sta arrivando una volante sul posto”. Poco dopo scopriremo che l’anziana, nonostante l’ora, era già davanti a uno sportello bancomat ed è stata bloccata in tempo dalla volante del Commissariato Foce prima che facesse un bonifico da mille euro.

Telecamere e volanti: come la Questura ‘osserva’ la città

La sala operativa della Questura oltre a ricevere le chiamate di emergenza coordina il pattugliamento del territorio. “Questa è la cabina di regia per il controllo della città – racconta Canessa – attraverso le nostre volanti che girano per le strade h24”. All’ufficio prevenzione generale della Questura (UPG) lavorano 220 poliziotti che riescono a garantire la presenza di 7-8 volanti sui cinque turni della giornata.

Una parte della sala è occupata dai monitor delle telecamere cittadine. Gli occhi ‘elettronici’ coprono a macchia di leopardo ormai tutta la città e sono sempre più decisivi non solo per la repressione, visto che le immagini ad alta definizione vengono scaricate e stampate per consentire il riconoscimento degli autori dei più svariati reati di strada, ma anche ai fini preventivi. “Quando arriva una chiamata ormai sempre più spesso riusciamo a trovare una telecamera che riprende la zona da cui arriva la segnalazione – spiega il commissario capo Nicolò Luciani – in modo da vedere in diretta quello che accade e poter ponderare al meglio l’intervento perché spesso la persona che chiama magari è spaventata e talvolta può essere poco precisa. Grazie alle telecamere quindi possiamo concretizzare molto quello che avviene e fornire alle volanti che intervengono informazioni più puntuali e in tempo reale”.

Sono 1800 le telecamere pubbliche di cui 58 installate direttamente dalla Questura (le Digifor), mentre ben 1738 sono invece quelle del Comune di Genova (la rete di Città Sicura) che vengono però utilizzate e ‘brandeggiate’ anche dalla sala operativa della Questura. Basta un tocco del mouse per ruotare una della 1800 telecamere a 360° o per zoomare su un’area fino ai minimi dettagli.

Cortei e partite: la gestione dell’ordine pubblico

Le telecamere sono uno strumento chiave anche per la gestione dell’ordine pubblico, dalle manifestazioni calcistiche a quelle di protesta. I cortei che sfilano per la città, il deflusso dei tifosi nei post partita, ma anche eventuali scontri o episodi di violenza. In questo caso gli interventi vengono coordinati dalla sala OP, che si trova di fronte alla sala operativa, da cui passano tutte le decisioni e le comunicazioni relative ai movimenti dei manifestanti, agli spostamenti dei reparti mobili, alle comunicazioni radio, comprese quelle della Digos, che vengono trasmesse su un canale dedicato che non interferisce quindi con quello delle volanti relative alle emergenze.

Le operazioni possono essere coordinate direttamente dal Questore o dal vicario nelle manifestazioni più importanti, più spesso da un funzionario dell’ufficio di Gabinetto della Questura che si interfaccia direttamente con il responsabile del servizio di ordine pubblico che si trova in piazza.