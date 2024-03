Delitto Nada Cella, la rabbia della criminologa che ha fatto riaprire il caso: “La difesa non ha portato un solo elemento a favore di Cecere”

Genova. Il commento a caldo è amareggiato, poche, secche parole da cui trapelano tutta la delusione e la frustrazione per una decisione ritenuta ingiusta: Antonella Delfino Pesce, la criminologa che grazie al suo interessamento e al suo lavoro ha portato, nel 2021, alla riapertura delle indagini sul delitto di Nada Cella, è arrabbiata. Ha da poco saputo che la giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova ha deciso di non rinviare a giudizio Annalucia Cecere, accusata di essere l’autrice materiale dell’omicidio avvenuto la mattina del 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco, in via Marsala, a Chiavari.

La giudice ha optato per il non luogo a procedere, pronunciando una sentenza di assoluzione “per non avere commesso il fatto” per Cecere, mentre Soracco e la madre, Marisa Bacchioni, accusati di false dichiarazioni e favoreggiamento (per l’accusa, avrebbero coperto Cecere) sono stati assolti perché “il fatto non costituisce reato”. Alla base della decisione il fatto che gli elementi raccolti dall’accusa non sono, a suo avviso, sufficienti per una “ragionevole previsione di condanna”, come dispone la Riforma Cartabia. Ed è stata proprio la Cartabia che, per Delfino Pesce, ha determinato la decisione, più che la tesi della difesa di Cecere (oltre che di quella di Soracco e della madre, Marisa Bacchioni, accusati di falsa testimonianza e anche loro assolti).

“La difesa non ha portato un elemento a suo favore, non uno – sottolinea amareggiata Delfino Pesce – A questo punto facciamo una cosa più sensata, eliminiamo il processo indiziario. Solo processi con l’assassino che si fa un selfie mentre uccide. Così la Cartabia sarà soddisfatta”.

“Sappiamo cosa ci dovremo aspettare se avremo voglia di ricorrere alla giustizia: il nulla”

Lo sfogo è comprensibile. Delfino Pesce, che nel 2018 frequentava il master in Criminologia e Scienze Forensi a Genova ed era alla ricerca di un argomento per la tesi, è stata colei che ha ripreso in mano il fascicolo di uno dei cold case più famosi d’Italia e ha trovato la chiave (in questo caso, un bottone) necessaria per riaprirlo. Migliaia di pagine polverose sfogliate, verbali passati al setaccio e ore di conversazione con Silvana Smaniotto, la mamma di Nada, hanno portato alla riapertura di un’indagine che sembrava ormai avere perso linfa. Arrivare a un passo da un attesissimo processo e vederlo sfumare in meno di mezz’ora l’ha addolorata e delusa.

“Le sentenze si rispettano. Aspetterò 30 giorni per leggere le motivazioni che sicuramente saranno fondate e forse anche inappellabili. Il post canonico e perbenista finisce qui – ha scritto sui social – Adesso ne inizia un altro, certamente non in linea con l’orientamento giuridico della recente Cartabia. Ho conosciuto il peggio della legge attraverso fascicoli vecchi di 25 anni. E ho sempre pensato e sperato che alla verità si potesse ancora arrivare a piccoli, faticosissimi passi. E un processo sarebbe stato l’ennesima opportunitá per giungerci. Il mondo viene costruito ogni giorno attraverso cosa decidiamo di essere o non essere, cosa scegliamo di fare lo non fare. Da domani perciò sapremo tutti cosa ci dovremo aspettare se avremo voglia di rincorrere la giustizia e confidare in essa. Il nulla”.

Il bottone, prova regina e contestata: “C’era molto altro da valutare per il rinvio a giudizio”

Raggiunta qualche ora dopo la diffusione della notizia, Delfino Pesce rincara la dose, smontando uno dei punti principali della difesa di Cecere: il fatto che il bottone trovato in casa della donna, considerato uno degli indizi cardine della sua presenza sulla scena del delitto, fosse “diverso”, per colore e dimensioni, da quello trovato sotto il corpo di Nada. Per gli inquirenti i bottoni sarebbero appartenuti a una giacca dell’ex fidanzato di Cecere, che la donna aveva avuto in consegna per un breve periodo per sistemarla e di cui avrebbe appunto conservato i bottoni. Proprio la peculiarità di questi bottoni è stata uno dei pilastri della tesi accusatoria.

“Il bottone ritrovato a casa di Cecere era mancante della parte esterna in plastica – sottolinea la criminologa – Per il resto era lui, aveva la scritta ‘Great Seal of Oklahoma’. La parte in plastica era fragile, nella colluttazione è facile sia saltata. Il bottone inoltre è stato immerso nella pozza di sangue sotto il corpo di Nada per quasi due giorni, e il confronto è stato effettuato su foto dell’epoca. Ma non è solo questo – prosegue – dal mio punto di vista è stato l’elemento per la riapertura del caso, ma c’era molto altro da valutare per il rinvio a processo. La Cartabia però obbliga a una prognosi”.

La mamma di Nada: “Ha perso la giustizia”

Poche parole, troppa la rabbia. E pochissime parole sono state pronunciate anche da Silvana Smaniotto, che da 28 anni attende che venga fatta luce sull’omicidio della figlia: “Non abbiamo perso noi, ha perso la giustizia”, si è limitata a dire fuori dal tribunale, da cui è uscita sostenuta dalla figlia Daniela. Un clima cupo, una cappa pesante di silenzio che ricorda quello che ha ammantato per quasi tre decenni la morte di Nada: “Siamo attoniti e dispiaciuti – ha detto l’avvocata Sabrina Franzone, legale dei familiari di Nada – sarebbe stato giusto celebrare un processo per approfondire gli elementi raccolti, ma il giudice ha deciso diversamente. Ora aspettiamo le motivazioni, ma per la famiglia non cambia molto, però, perché per loro le cose sono andate come sono state ricostruite dal pm e dalla squadra mobile”.

La procura intanto ha annunciato che ricorrerà in appello, nonostante non abbia ancora avuto modo di leggere le motivazioni della sentenza.