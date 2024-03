Musica, i CCCP in concerto a Genova con il tour “In Fedeltà la linea c’è”

Genova. Dopo l’essersi ritrovati e la conseguente mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024” presso i Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, dopo il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini” al Teatro Romolo Valli, le tre date sold out all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “CCCP in DDDR” e l’uscita dell’album live inedito “Altro Che Nuovo Nuovo”, i CCCP-Fedeli alla linea tornano sulle scene live in Italia con il tour In FEDELTÀ la LINEA c’è.

A 40 anni dal primo EP, “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, saliranno sul palco dei principali festival italiani, presentandosi come uno degli eventi più attesi nell’estate 2024.

Sabato 27 luglio sarà la volta di Genova, dove la band si esibirà al Balena Festival organizzato da Aluha Eventi all’Arena del Mare del Porto Antico. Una data fortemente voluta dagli organizzatori, che dal 2019 portano avanti con passione una delle rassegne musicali più note del capoluogo ligure. Un live andato sold out in poche ore in quasi tutta Italia e che non poteva di certo mancare a Genova.

Ben lontani da un’operazione nostalgica, sempre liberi da etichette e confini, i CCCP – Fedeli alla linea tornano a grande richiesta per parlare al mondo di oggi, in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai. Un successo, il loro, plasmato dalla capacità di rendere iconica ogni azione, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario di più generazioni.

Biglietti disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di martedì 26 marzo

Link prevendite Dice: http://link.dice.fm/g9860054a572

Link prevendite TicketOne: https://www.ticketone.it/event/cccp-arena-mare-area-porto-antico-18463837/